Paesi che vai, il 7 aprile protagonista Mantova, da Virgilio ai Gonzaga

È Mantova la città protagonista della puntata di Paesi che vai di domenica 7 aprile. Il programma, come di consueto, è in onda su Rai 2 a partire dalle ore 14:00.

Paesi che vai 7 aprile, la città che ha dato i natali a Virglio

Paesi che vai, oltre che su Rai 2, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play. Il conduttore è Livio Leonardi, che questa settimana accompagna il pubblico alla scoperta della città che ha dato i natali al poeta Virgilio. Quest’ultimo è uno dei massimi autori della letteratura romana, avendo scritto opere come le Bucoliche e l’Eneide.

Inoltre, Virgilio è anche l’accompagnatore scelto da Dante Alighieri per l’Inferno de La Divina Commedia. In seguito, a Paesi che vai del 7 aprile, il conduttore racconta la forte influenza che ha avuto sulla città la dinastia dei Gonzaga. La famiglia, infatti, ha guidato il centro per oltre quattro secoli.

Gli interni del Palazzo del Te

Nel corso di Paesi che vai del 7 aprile, gli spettatori hanno la possibilità di vedere gli interni del Palazzo del Te. Tale edificio è uno dei più straordinari esempi di villa rinascimentale presente in Italia. In antichità, il Palazzo del Te era stato costruito su un atollo posto in mezzo al quarto lago, che si è prosciugato intorno al 1700.

Un focus, nella puntata, è proposto sui curiosi giochi ottici presenti nel Palazzo Ducale. Esso, noto anche con il nome di Reggia dei Gonzaga, ha rivestito per secoli il ruolo di residenza ufficiale dei signori di Mantova. È uno degli edifici più grandi d’Europa, contando al proprio interno oltre 500 stanze, con sette giardini e otto cortili.

A Paesi che vai del 7 aprile, le telecamere della trasmissione entrano per la prima volta nell’Appartamento dei Nani, ambiente che riproduce in formato minore la Scala Santa di Roma.

Paesi che vai 7 aprile, i luoghi significativi del Rigoletto

Durante Paesi che vai di oggi, Livio Leonardi visita alcuni dei luoghi simbolo dell’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi. Per tale motivo, il presentatore si reca nella casa del buffone, ma anche presso la Rocca di Sparafucile. Dopo una breve visita presso la Basilica di Sant’Andrea, dove è narrata la leggenda di Longino, Leonardi chiude l’appuntamento dal centro di Piazza Pallone. Un luogo, questo, fondamentale nella storia dei Gonzaga. È qui che Agnese Visconti, moglie di Francesco I Gonzaga, è stata ingiustamente processata per adulterio e decapitata a soli 23 anni.