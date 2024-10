La Pupa e il Secchione 2024 dal 10 aprile su Italia 1: concorrenti, giudici e novità

Mercoledì 10 aprile, su Italia 1, prende il via La Pupa e il Secchione 2024. Il programma, in onda per il quarto anno consecutivo, giunge alla sesta edizione.

La Pupa e il Secchione 2024, il conduttore è Enrico Papi

La Pupa e il Secchione 2024 è prodotto da Endemol Shine Italia. La trasmissione è composta da un totale di sei appuntamenti, in onda (salvo modifiche di palinsesto) per altrettante settimane, nel prime time del mercoledì. Oltre che su Italia 1, lo show è fruibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.

La Pupa e il Secchione 2024 è ricco di novità. La prima è rappresentata dal ritorno in qualità di conduttore di Enrico Papi. Quest’ultimo, lo scorso anno opinionista dell’Isola dei Famosi, ha guidato le prime due edizioni del programma, trasmesse rispettivamente nel 2006 e nel 2010. La quinta ed ultima edizione, visibile nel 2022, era condotta da Barbara D’Urso.

Quanti sono i concorrenti

Nel corso de La Pupa e il Secchione 2024 si cimentano nel format diciotto concorrenti, suddivisi in otto coppie composte rispettivamente da una pupa e da un secchione. I nomi dei partecipanti non sono ancora stati comunicati. Nel corso delle settimane, i protagonisti devono cimentarsi in diverse tipologie di prove, basate sulla cultura generale e sul fitness.

Fra i giochi storici del programma che sono già stati riconfermati a La Pupa e il Secchione ci sono la Zucca Quiz, la Prova di riconoscimento e la Prova Fitness. Non mancano, inoltre, delle manche nuove, chiamate Il gioco delle affinità e La sfida del muro. Tutte e sei le puntate della trasmissione sono eliminatorie. La coppia vincitrice porta a casa un montepremi di 20 mila euro.

La Pupa e il Secchione 2024, chi sono i giudici

Durante La Pupa e il Secchione è determinante il ruolo della giuria, composta da tre esperti. A loro è affidato il compito di decretare le coppie vincitrici delle manche, oltre che i concorrenti eliminati e quelli vincitrici.

Enrico Papi, durante La Pupa e il Secchione 2024, accoglie in primis la giudice Paola Barale. Per lei si tratta di un ritorno nel format, avendo co-condotto la seconda edizione, proprio al fianco di Papi. C’è, poi, la giornalista Candida Morvillo, firma de Il Corriere della Sera e spesso ospite in tv in qualità di opinionista. Infine, il terzo ed ultimo giudice è Aldo Montano. L’ex schermidore è specializzato nella sciabola, con la quale ha vinto cinque medaglie olimpiche (di cui una oro).