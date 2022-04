Enrico Papi Big Show, il varietà: diretta 8 aprile

Condividi su

Debutta questa sera, venerdì 8 aprile alle 21.30 su Canale 5 Big Show, il varietà condotto da Enrico Papi. Ad affiancare il conduttore ci sarà una presenza femminile a sorpresa, ed il comico Scintilla nel ruolo di aiutante. Cristina D’Avena invece ricoprirà il ruolo di inviata “particolare”. Ospiti della puntata, due esponenti della musica italiana: Gigi D’Alessio e Alex Britti.

Enrico Papi Big Show, 8 aprile diretta

Inizia la prima puntata di Big Show dell’8 aprile, il varietà condotto da Enrico Papi. Entra in studio Scintilla, che affiancherà il conduttore nel corso della trasmissione. “Questo è un programma molto ambizioso, perché questa sera farò tante sorprese” afferma Papi. I protagonisti dello show possono essere infatti anche persone sedute tra il pubblico.

La protagonista della prima sorpresa di Big Show si chiama Valentina. Il suo fidanzato Remo, si presenta in studio, su una finta torta, per chiederle di sposarla. “Valentina e Remo, i prossimi sposi” afferma il conduttore, subito dopo la prima delle emozioni della serata. Entra in studio anche Miss Italia, Zeudi di Palma, che affiancherà Enrico Papi in questa serata.

Pamela, la prima Big Star

La prossima sorpresa di Big Show dell’8 aprile ha come protagonista Pamela, che dovrà sostenere un provino. Non sa però che le persone intorno a lei sono degli attori. Presenti in studio anche i genitori della ragazza, ed il fidanzato. Enrico racconta che qualche anno fa Pamela ha subìto un grave incidente che – a detta dei medici – avrebbe potuto provocarle dei danni irreversibili.

Grazie alla musica però, e all’aiuto dei fisioterapisti, questo non è accaduto. Pamela inizia così il suo finto provino, ma improvvisamente si abbassa la parete, e si ritrova di fronte al pubblico di Big Show, e si esibisce sulle note di “Torna a casa” dei Maneskin.

Il primo ospite della serata: Gigi D’Alessio

La puntata di Big Show dell’8 aprile, continua con la presentazione di Cristina D’Avena, nel ruolo di messaggera. Il suo compito sarà quello di cantare il messaggio che Carolina vuole fare arrivare al suo fidanzato. Nel frattempo Enrico Papi, ordina telefonicamente delle pizze, ad una pizzeria vicino lo studio, chiedendo specificatamente di farle portare da una ragazza di nome Thaisia. Vedremo nel corso della puntata cosa succederà.

Le sorprese però non finiscono qui. Arriva Gigi D’Alessio, il primo ospite della puntata di Big Show dell”8 aprile, che duetterà con alcuni fan presenti tra il pubblico. Subito dopo Thaisia porta in studio le pizze, e si ritrova improvvisamente di fronte al pubblico di Big Show, e a Gigi D’Alessio, che le dedicherà alcuni dei suoi più grandi successi.

Enrico Papi Big Show – le sorprese continuano

Le sorprese a Big Show continuano con Lidia, che è la seconda big star della puntata. Lidia ha la passione per il canto, ma soprattutto del musical, ed ha un sogno: fare la cantante. Ad un certo punto della sua vita però, viene bullizzata dai compagni di scuola, e questo crea in lei delle insicurezze. Con la complicità della mamma, e del marito Giorgio, le è stato fatto credere che è stata scelta proprio per un musical. Si abbassa la parete di Big Show e Lidia può finalmente esaudire il suo desiderio di esibirsi di fronte ad un pubblico.

Alex Britti ospite al Big Show

La puntata di Big Show con Enrico Papi, continua con Debora, che ha la passione per la chitarra elettrica. Proprio per questo è una fan di un grande chitarrista, ospite della puntata di questa sera: Alex Britti. Debora avrà così modo di suonare con lui.

Intanto le sorprese continuano con la signora Anna che ha invece una grande passione per la cucina. Enrico Papi ha preparato per lei un filmato dove si vede il conduttore che insieme a Scintilla è andato a casa sua, per “rubare” tutto ciò che surgela. Portano tutto in un ristorante romano, lo stesso in cui la signora Anna è andata a cena proprio quella sera. Anna non ha gradito nulla di ciò che ha mangiando, e promette dunque al figlio e alla nuora, di non far più mangiare ad entrambi cibo surgelato.

Nel frattempo Cristina D’Avena è arrivata sotto casa del fidanzato di Carolina. Il suo compito sarà quello di lasciargli un messaggio cantando, da parte della sua fidanzata. “Hai passioni bruttissime, e son un po’ noiosissime […] ho provato a tacere, ma te lo voglio dire […] è giunta l’ora di fare un patto” canta Cristina D’Avena.

Arriva nello studio di Big Show Debora, per realizzare il suo sogno di suonare insieme ad Alex Britti. Entrambi suonano il brano “Johnny B. Goode”.

Il Midnight quiz

Big Show con Enrico Papi prosegue con uno scherzo fatto a Federica e Mario. Quest’ultimo sarà il protagonista del Midnight Quiz. Papi e Scintilla si intrufolano di notte, con la complicità di Federica, nel loro appartamento, e dopo aver svegliato Mario, lo sottopongono ad un quiz.

La puntata di Big Show dell’8 aprile, con Enrico Papi è visibile sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.