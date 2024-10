Forte e Chiara, la conferenza stampa con Chiara Francini: nella prima puntata ospite il Cardinal Ravasi

Mercoledì 8 aprile, dalle 12:00, la Rai ha presentato in conferenza stampa Forte e Chiara. Lo show consiste nel debutto in un one woman show di Chiara Francini. La poliedrica artista è in onda su Rai 1 per tre settimane, da mercoledì 10 aprile. All’incontro con la stampa, oltre alla padrona di casa, c’è Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time. Atteso anche il suo Vice Claudio Fasulo.

Forte e Chiara conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa di Forte e Chiara. Prende la parola Marcello Ciannamea: “Abbiamo fatto uno show bellissimo, con emozione e passione. Il tutto, poi, è in diretta, che non fa altro che aumentare la curiosità e l’imprevedibilità. Il programma è un racconto di vita autentico e leggero, un viaggio fatto di ricordi ed emozioni che hanno caratterizzato l’esistenza di Francini. Credo che la trasmissione sia bellissima perché è imprevedibile. Può succedere di tutto e ciò ci entusiasma. Nel progetto tutto è atipico, compresa la collocazione nella prima serata del mercoledì“.

Claudio Fasulo prosegue: “Il progetto è molto sfidante, ci intriga un sacco. Fra gli obiettivi dell’azienda c’è quello di trovare nuovi spunti e personaggi e qui c’è tanto materiale buono. Francini è reduce da grandi successi, sia teatrali che televisivi. Ben venga questa volontà di testare, ci siamo affidati a un cast tecnico esperto e a una conduttrice che ha un’energia pazzesca. Lo show parla delle donne, di una storia normale che permette a tutti di potersi identificare. Chiara è esuberante, è versatile e quindi ben venga la diretta. Gli imprevisti sono un rischio, ma speriamo di non fare peggio di Una voce per San Marino…“.

Gli ospiti

Nella conferenza stampa di Forte e Chiara, il Vicedirettore svela gli ospiti della prima puntata: ci sono Luca Argentero, Marco Masini, Laura Chiatti, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Lillo e Nino Frassica. Interviene Chiara Francini: “Avere la possibilità di raccontare la mia storia provinciale e paesana su Rai 1 è una grande emozione. Ringrazio la Rai perché mi ha lasciato libera, tutto ciò che vedrete è colpa mia. Ho costruito una sorta di microcosmo, dalle luci alle scenografie. Ho voluto con me degli ospiti che stimo a livello umano e professionale. La trasmissione viene da un libro e da uno spettacolo teatrale e la cosa che mi ha colpito è che il pubblico si è riconosciuto in ciò che dicevo. Sono fiera di annunciare che nella prima puntata ci sarà il Cardinale Gianfranco Ravasi”.

Forte e Chiara conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa di Forte & Chiara ci sono le domande. Francini chiarisce meglio il ruolo di Ravasi: “Dialogherà con me, è un uomo di grande cultura ed è molto attento al mondo femminile”. Poi chiarisce: “Ho la libertà di dire tutto ciò che desidero. Telemeloni esiste ma io sono più forte? Io sono Forte e Chiara. La mia, come tutte le altre, è un’esistenza straordinariamente normale”. La conduttrice: “Nelle puntate farò tutto, dal canto ai monologhi. La forma più efficace dell’ironia è quella di dire sempre la verità. Condurre Sanremo? Il solo pensiero mi fa girare la testa, vedremo fra qualche tempo, ora mi concentro su Forte e Chiara”.

Fasulo, nella conferenza stampa, precisa: “Forte e Chiara è un varietà a tutti gli effetti, con un corpo di ballo e un’orchestra“. Termina qui l’incontro.