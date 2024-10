Storie di Sera, dall’8 aprile la nuova edizione con Eleonora Daniele: temi e novità

Lunedì 8 aprile, su Rai 1, inizia l’edizione 2024 di Storie di Sera. Il programma, così come lo scorso anno, è visibile in seconda serata, dalle 23:30 circa.

Storie di Sera 2024, la conduttrice è Eleonora Daniele

Storie di Sera, la cui edizione 2024 prende il via oggi, lunedì 8 aprile, è un format originale della TV di Stato. La trasmissione è andata in onda per la prima volta l’anno scorso, ottenendo buoni dati di ascolto. Così come in passato, anche in questa stagione televisiva sono proposte quattro nuove puntate, che hanno una durata di circa un’ora ciascuna. Ogni appuntamento è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Alla conduzione di Storie di Sera 2024 è confermata Eleonora Daniele. La giornalista è da tempo uno dei volti di punta dell’intrattenimento del daytime della rete ammiraglia della Rai. Dal settembre del 2013, infatti, è al timone di Storie Italiane, trasmissione dalla quale sono nati diversi spin off, fra cui ci sono Il sabato italiano e, per l’appunto, Storie di Sera.

Come funziona il programma

Storie di Sera 2024, come di consueto, analizza ogni settimana una particolare tematica di attualità sociale. Per tale motivo, sono narrati vari fatti di cronaca più o meno famosi, che Eleonora Daniele ha già trattato in passato in Storie italiane.

Per farlo, la padrona di casa accoglie in studio i protagonisti delle vicende, oltre ad ospiti ed esperti che, grazie alla loro ampia esperienza, sono in grado di fornire una chiave di lettura alternativa a ciò che è accaduto. Non ci sarà, però, un talk con opinionisti, come invece avviene quotidianamente in Storie Italiane.

Storie di Sera 2024, nella prima puntata confronto fra due donne

Nella prima puntata della nuova edizione di Storie di Sera, la padrona di casa ha annunciato che ospiterà in studio un confronto fra due donne. Esse sono le protagoniste di una storia che è ancora avvolta nel mistero. Nell’appuntamento di Storie Italiane di oggi, la conduttrice ha anticipato: “Ci sarà una testimonianza molto importante, tutta al femminile. Sarà una sorpresa per i telespettatori. Abbiamo raccontato la sua storia per lungo tempo, stasera lei sarà di persona nel nostro studio”.

Eleonora Daniele, come riporta TV Sorrisi e Canzoni, ha presentato in questo modo l’edizione 2024 di Storie di Sera: “È un programma pensato per approfondire, che lavora sull’empatia e che va in profondità nelle storie, anche quelle al limite, e racconta la vita delle persone. Scegliamo una storia, il più delle volte non famosissima, e la narriamo mettendo al centro la gente”.