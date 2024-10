Stasera in tv martedì 9 aprile 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 9 aprile 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Duilio Giammaria, Petrolio. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, programma condotto da Max Angioni e Veronica Gentili.

Stasera in tv martedì 9 aprile 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. Anche in questa edizione Francesca Fagnani dà spazio, tra un faccia a faccia e l’altro, alla comicità di Carmine Del Grosso, lo “scaldatore di interviste”, e alle Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, che hanno conquistato il web con le loro mille sfumature di “maschi etero basici”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. “Un giornalismo di approfondimento in immagini, con fonti di grandissima qualità e una paletta di temi che va dall’informazione scientifico-medica, dallo stile di vita, sino alla politica internazionale e alle grandi questioni italiane”: così Duilio Giammaria definisce il suo programma del martedì sera.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. L’eco dell’attentato del 22 marzo alla sala concerti di Mosca, rivendicato dall’Isis, non si è ancora spento. E anche stasera potrebbe essere uno degli argomenti approfonditi da Bianca Berlinguer con i suoi ospiti. Sul tema si è già espresso il professor Alessandro Orsini, presenza quasi fissa del programma.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Real Madrid-Manchester City. Allo Stadio Santiago Bernabeu la squadra del Real Madrid allenata da Carlo Ancelotti affronta il Manchester City di Pep Guardiola per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Una partita tutta da seguire e che promette scintille, considerato anche il valore dei giocatori in campo.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Un altro martedì con Max Angioni e Veronica Gentili: “Sono felice di far parte di questo show” dice Angioni “perché è molto movimentato e passa da argomenti seri a contenuti frivoli. Spero di continuare a dare alla serietà dei servizi un’alternativa altrettanto alta in termini di comicità”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Il Governo invia i commissari antimafia a Bari con l’ipotesi di scioglimento del Comune. Giovanni Floris potrebbe tornare su un tema che rischia di far rinviare le elezioni amministrative del capoluogo pugliese in programma a giugno.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova a Gorizia per trovare il miglior locale della città. Ai fornelli: Atmosfere la Stua, Al Piròn, Rosenbar e La Kantinetta. Per la categoria Special il premio va al miglior Gulasch nella versione del posto.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. L’atmosfera è quella giusta, il servizio è ottimo e c’è anche un affascinante cupido di nome Flavio Montrucchio. Basterà tutto questo a far scattare la scintilla della passione tra i protagonisti di questo appuntamento al buio?

I film di questa sera martedì 9 aprile 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2021, di Pierre Pinaud, La signora delle rose, con Catherine Frot. L’azienda di Eve (Catherine Frot), una delle più famose coltivatrici di rose al mondo, è sull’orlo della bancarotta. E come se non bastasse, la segretaria Vera ha assunto tre emarginati che non hanno il pollice verde. Ma saranno proprio loro a ideare un piano folle che cambierà per sempre la vita a tutti.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Luc Besson, Anna, con Sasha Luss. Sotto le apparenze di donna straordinariamente bella si cela un segreto in grado di scatenare la sua forza e le sue incredibili abilità, trasformandola in una delle assassine più temute del pianeta.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Max Barbakow, Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani, con Andy Samberg, Cristin Milioti. Bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles conosce la damigella Sarah. Dopo averla salvata da un brindisi disastroso, tra i due scocca la scintilla.

Su Nove, alle 21.25, il film storico del 2014, di Ridley Scott, Exodus – Dei e Re, con Christian Bale. Alla morte del faraone, Ramses esilia il fratellastro Mosè perché di origine ebraiche. Quest’ultimo si ribella alla potenza dell’impero, guidando il popolo di Israele in una fuga dall’Egitto.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di John Moore, Die hard – Un buon giorno per morire, con Bruce Willis. Il detective McClane va a Mosca per rintracciare il figlio Jack che non vede da anni. Scopre così che è un agente della Cia sotto copertura con un’importante missione da compiere.

Stasera in tv martedì 9 aprile 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2007, di Luca Lucini, Amore, bugie & calcetto, con Claudio Bisio, Max Mazzotta. Un gruppo di amici può rinunciare a tutto, ma non all’appuntamento settimanale con la loro partita di calcetto. In campo, come nella vita, gli schemi spesso saltano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1954, di Alfred Hitchcock, La finestra sul cortile, con James Stewart. Immobilizzato in casa da una frattura alla gamba, il fotoreporter L.B. Jeffries osserva dalla finestra i movimenti dei vicini. Il comportamento di uno di loro lo insospettisce.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2010, di Luc Besson, Adèle e l’enigma del faraone, con Louise Bourgoin. Nel 1912 l’intrepida giornalista Adèle Blanc-Sec è pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, compreso il ritrovarsi alle prese con mummie egizie e animali preistorici.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2023, di Michael Patrick Jann, Organ Trail, con Zoé De Grand Maison. Montana, 1870. In viaggio lungo l’Oregon Trai, gli Archer vengono attaccati da spietati fuorilegge. Si salva solo la giovane Abigale: cercherà di recuperare almeno il cavallo rubato.