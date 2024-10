Forte e Chiara, la prima puntata: tra gli ospiti Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Luca Argentero

Mercoledì 10 aprile, dalle 21:25 su Rai 1, è in onda la prima puntata di Forte e Chiara. Il varietà è condotto da Chiara Francini.

Forte e Chiara prima puntata, in che cosa consiste il programma

Forte e Chiara, la cui prima puntata è in onda su Rai 1 e in streaming e on demand su Rai Play, è una produzione originale di Ballandi e Direzione Intrattenimento Prime Time.

Il programma, trasmesso rigorosamente in diretta, ha come unica protagonista la già citata Chiara Francini. Quest’ultima è un’artista a tutto tondo, che il pubblico ha apprezzato, negli anni, in diversi ruoli, compresi in quelli di attrice, conduttrice e scrittrice.

Forte e Chiara, che rappresenta per lei il debutto nel genere del varietà televisivo, è un racconto a tutto tondo della sua vita. Ispirato all’omonimo spettacolo teatrale, nello show televisivo la padrona di casa intende proporre un focus sulla sua esistenza, che ha più volte definito “straordinariamente normale”. In totale, la prima edizione della trasmissione è composta da tre appuntamenti inediti.

Il dialogo fra la padrona di casa e il cardinale Gianfranco Ravasi

La prima puntata di Forte e Chiara, nelle intenzioni della conduttrice, è un collage di esibizioni che spaziano dal canto e dal ballo, con il prezioso supporto di un’orchestra. Inoltre, ci sono monologhi comici e altri momenti in cui sono affrontate tematiche importanti.

A tal proposito, in Forte e Chiara del 10 aprile la conduttrice dialoga con il Cardinale Gianfranco Ravasi. I due, sul palco, affrontano alcune questioni di stretta attualità, come quelle relative alla questione femminile e ai giovani.

Forte e Chiara prima puntata, gli altri ospiti

Nella prima puntata di Forte e Chiara, oltre al Cardinale Ravasi, presenziano numerosi altri ospiti. In primis, Francini accoglie il collega attore Luca Argentero, reduce dal grande successo ottenuto con la fiction Doc-Nelle tue mani. In studio, poi, c’è il trio dei toscani Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

La conduttrice, nella lunga diretta, dà spazio a tre importanti esponenti della comicità italiana. In primis c’è Barbara Foria, che di recente ha presenziato in vari programmi tv, imitando (fra le altre) Serena Bortone e Myrta Merlino. Con lei ci sono Nino Frassica e Lillo.

Nella prima puntata di Forte e Chiara è ancora protagonista la Toscana grazie al cantante Marco Masini. Quest’ultimo, in carriera, ha firmato successi del calibro di Disperato, L’uomo volante e T’innamorerai. Infine, la padrona di casa dialoga con l’attrice Laura Chiatti.