GialappaShow, dal 10 aprile su TV8 la terza edizione: new entry Maccio Capatonda e Max Giusti

Mercoledì 10 aprile, su TV8, è in onda la terza edizione di GialappaShow. Il programma è nei palinsesti della rete del digitale terrestre dalle 21:30 circa.

GialappaShow terza edizione, nella prima puntata è presente Alessia Marcuzzi

GialappaShow, anche nella terza edizione, è una produzione originale di Banijay Italia. La trasmissione è curata dalla Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Alla conduzione, come già accaduto nelle precedenti edizioni, c’è il Mago Forest, spalla della Gialappa’s e che, ogni settimana, è accompagnato da una differente co-conduttrice.

In occasione della puntata del 10 aprile, in tale ruolo c’è Alessia Marcuzzi. Quest’ultima, nelle prossime settimane al timone dei David di Donatello, affianca il Mago Forest a distanza di oltre 20 anni dal debutto insieme.

Le rubriche

Nella terza edizione di GialappaShow sono confermate alcune rubriche storiche del format. In primis c’è lo spazio del citofono, dove si presentano degli ospiti a sorpresa. Le varie performance sono accompagnate dalle musiche dei Neri per Caso. Essi, nel debutto del 10 aprile, reinterpretano il successo Barbie Girl, accompagnati da Nina Zilli e Sarafine.

Nelle varie settimane di messa in onda di GialappaShow sono proposti i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi tv, le competizioni sportive e i nuovi tormentoni del web. Al via le nuove puntate di Sensualità a Corte, con protagonisti Marcello Cesena e Simona Garbarino. Il 10 aprile, a loro si aggiunge l’attore e regista Stefano Accorsi.

GialappaShow terza edizione, il cast di comici e l’arrivo di Maccio Capatonda e Max Giusti

I grandi protagonisti della terza edizione di GialappaShow, però, sono i comici. In primis c’è Ubaldo Pantani, che propone la versione vip di 4 Motel. Inoltre, imita Paolo Ruffini e Filippo Bisciglia, quest’ultimo alla guida di Tentescion Ailand invernale. Brenda Lodigiani è l’androide Ester Ascione ed Annalisa. Tornano Stefano Rapone, impegnato in politica come Vicesegretario, e Gigi & Ross accompagnati da Alessandro Siani.

Fabrizio Casalino porta sul palco un particolare psicanalista, mentre Edoardo Ferrario è un coach del pensiero positivo. Spazio al taxista Alessandro Bianchi, al barman Alfredo Colina e a Valentina Barbieri, che dà il volto ad Ilary Blasi nella serie Unica. Alessandro Betti è al centro di una parodia di DOC e Tony Bonji dà nuove pillole di saggezza. Infine, tornano i ragazzi Cin Cin, cioè Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin.

Nel già ricco cast della terza edizione di GialappaShow ci sono due, importanti novità. La prima è rappresentata dal regista ed attore Maccio Capatonda, con i suoi famosi trailer. La seconda è Max Giusti, che imita per la prima volta, Aurelio De Laurentiis e lo chef Alessandro Borghese.