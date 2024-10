Iwaju: trama, cast e curiosità della serie di Disney+

Mercoledì 10 aprile, su Disney+, è pubblicata la serie Iwaju. La produzione seriale arriva in Italia con quasi due mesi di ritardo rispetto all’uscita negli USA, dove è andata in onda il 28 febbraio scorso.

Iwaju, regista, sceneggiatori e curiosità

Le società che hanno realizzato Iwaju sono la Walt Disney Animation e la Kugali Entertainment. Quest’ultima è nata pochi anni fa con l’obiettivo di divulgare delle storie ambientate nel continente africano. Per la prima volta in oltre 100 anni di storia, gli Studios della Disney hanno dato vita a un prodotto in collaborazione con una società esterna.

La serie animata Iwaju è ambientata in una futuristica Lagos, in Nigeria. La regia è a cura di Ziki Adeola. Quest’ultimo è anche lo sceneggiatore, insieme ad Halima Hudson, che in passato ha scritto altre produzioni molto note, come Frozen 2. Le musiche che fanno da sfondo alla serie sono realizzate dal compositore Re Olunuga, La prima stagione è composta da un totale di sei episodi.

Iwaju, la trama

La trama di Iwaju ha come protagonisti Tola Martins e Kole Adesola. La prima è una bambina che vive su une delle isole più ricche dello Stato. Il secondo, invece, è il migliore amico di Tola, nonché un esperto (autodidatta) di tecnologia.

Tola proviene da una famiglia benestante. Trascorre gran parte delle sue giornate nella sua grande casa, in compagnia dei domestici. La mamma, infatti, è deceduta mentre il padre Tunde è un ingegnere che è spesso fuori città per lavoro.

Spoiler finale

Durante Iwaju, la vita della piccola Tola rischia di cambiare per sempre quando è presa di mira da Bode, leader di un gruppo di malintenzionati che ha dichiarato una sorta di guerra contro i ricchi. Bode e il resto della banda rapiscono la bambina e la utilizzano per ricattare il padre.

Il malvivente, per riuscire nel proprio intento, decide di coinvolgere un inconsapevole Kole. Quest’ultimo sta vivendo un periodo di vita decisamente complesso, in quanto è alla ricerca disperata dei soldi necessari per pagare le cure della mamma malata. Alla fine, il piano ideato da Bode va in atto e Tola finisce nelle grinfie dei criminali. La protagonista, però, può contare su un prezioso alleato: un innovativo congegno tecnologico ideato dal padre.

Iwaju, i personaggi

Di seguito il cast dei personaggi presenti nella serie animata Iwaju, in onda su Disney+ a partire dalla giornata di oggi, mercoledì 10 aprile.