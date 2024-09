Sky, palinsesti 2024-2025: finale X Factor in Piazza Plebiscito, arriva Argentero con Ligas, su TV8 la Champions

Sky, nella giornata di ieri, mercoledì 19 giugno, ha presentato in conferenza stampa i palinsesti 2024-2025. La piattaforma satellitare, per la prossima stagione televisiva, prevede numerose conferme ed alcune, importanti novità, soprattutto sul fronte delle serie tv.

Sky palinsesti 2024-2025, l’offerta di intrattenimento

Per presentare l’offerta di intrattenimento 2024-2025 di Sky ha parlato Antonella D’Errico, che ha sottolineato l’importanza della varietà dell’offerta: “Da sempre, lavoriamo su varietà e qualità. Mi piacerebbe parlare del sistema Sky, che non si esaurisce ad un unico canale. Siamo tante cose, dal cinema all’intrattenimento, passando per l’informazione, lo sport e i contenuti digitali“.

Fra le conferme ci sono MasterChef Italia, Pechino Express, 4 Ristoranti, 4 Hotel, Cucine da incubo e X Factor. A tal proposito, D’Errico ammette: “Sono amatissimi dal pubblico, soprattutto perché sono distintivi della nostra piattaforma. Una parola a parte merita Masterchef, che riesce a rinnovarsi ogni anno. Gireremo Pechino Express dopo l’estate, la rotta è segreta ma confermiamo la presenza di Costantino Della Gherardesca e di Fru. 4 Ristoranti con Alessandro Borghese e 4 Hotel con Bruno Barbieri sono realtà solide, ottenendo numeri impressionanti. Confermiamo anche 4 Matrimoni e GialappaShow. Non credo si debba cambiare a tutti i costi. Sono dei format forti“.

Per ciò che concerne X Factor 2024-2025, riconfermato nei palinsesti Sky, D’Errico sottolinea: “La finale del prossimo 5 dicembre si svolge, per la prima volta, all’aperto, presso Piazza Plebiscito a Napoli“. Giorgia, intervistata, ha ammesso: “Non sarei mai riuscita a fare la giudice, la conduzione mi piace molto“.

Capitolo serie tv

Nei palinsesti 2024-2025 di Sky sono grandi protagoniste le serie tv. Oltre ad House of the Dragon, in onda in queste settimane in contemporanea con gli USA, arrivano le nuove stagioni di Gangs of London, The White Lotus, Blocco 181 e The Last of Us, tutte attese nel 2025. In autunno, invece, c’è la quinta stagione di Yellowstone.

Le novità sono The Penguin, spin off di Batman con Colin Farrel, Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, Il giorno dello sciacallo, Iris e Dostoevskij. Nel 2025 ci sono Amadeus, sulla vita di Mozart, Lockerbie, anch’esso con Colin Farrel sull’attacco terroristico che nel 1988 ha colpito il volo Pan Am 103, L’arte della gioia ed M. Il figlio del secolo, adattamento dell’omonimo bestseller di Antonio Scurati. Entro la fine del 2024 c’è Piedone, nuovo thriller con Salvatore Esposito. Quest’ultimo afferma: “Ci siamo divertiti tanto, siamo stati bravi ad omaggiare il personaggio di Bud Spencer, rendendolo però moderno“.

Fra le novità più attese ci sono Rosa Elettrica e Ligas. La prima serie ha come protagonista Maria Chiara Giannetta ed appartiene al genere thriller. L’attrice afferma: “Sono Rosa, una giovane poliziotta che lavora come scorta per un diciottenne camorrista. Durante un trasferimento comprende che c’è una falla nel sistema. Parte, così, un giro avventuroso che li porta ad attraversare tutta Italia“. La seconda, invece, è un legal drama con Luca Argentero, chiamato ad interpretare un avvocato penalista geniale e controverso. L’attore, parlando del suo nuovo progetto, afferma: “Sarà un personaggio mai visto, mi sono innamorato di questo lavoro alla prima lettura della sceneggiatura“.

Sky palinsesti 2024-2025, l’offerta documentari

Antonella D’Errico, nella presentazione dei palinsesti Sky 2024-2025, ha annunciato vari nuovi documentari. Il primo è Manierismo. L’Arte più pazza del mondo, oltre ad Uomini e Donne. Le meraviglie del Museo Egizio con Jeremy Irons. Altri titoli attesi sono Il caso Rostagno con Roberto Saviano, Marmolada Madre Roccia, Prima della Fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer e Luciano Gaucci. Quando passa l’uragano. Infine, da segnalare la partenza di Chem Sex La droga dello stupro, un’inchiesta sul fenomeno della droga dello stupro.

Molti i titoli trasmessi sulle reti Sky Cinema nel 2024-2025. Attese varie pellicole da poco uscite nelle sale, come Dune Parte Due, Wonka e Kung Fu Panda 4. Prevista la messa in onda di Blue Beetle (21 luglio), Aquaman e il regno perduto, Priscilla, Asteroid City, The Holdovers Lezioni di vita, One Life, Past Lives e I Tre Moschettieri – Milady. Protagonista il cinema italiano con Pare parecchio Parigi (8 luglio), Caracas (11 luglio), Romeo è Giulietta, Confidenza e Finalmente l’alba (21 luglio). Fra le conferme di Sky Originale ci sono Petra 3 e I Delitti del BarLume. Novità originali della piattaforma, invece, sono 10 Lives e Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca.

Cosa vedere su TV8

La presentazione dei palinsesti Sky 2024-2025 coinvolge, poi, TV8. Sulla rete del digitale terrestre tornano GialappaShow e 100% Italia, oltre a Celebrity Chef. Come al solito, sono proposti per la prima volta in chiaro gli show di Sky, come Masterchef. Infine, sono trasmessi vari eventi sportivi, sia di calcio che di Formula 1. A tal proposito, la migliore partita di Champions League sarà in onda in chiaro proprio su TV8.

La Gialappa’s Band, salita sul palco, svela: “Non abbiamo ancora pensato a nulla per la prossima stagione. Con noi ci sarà sicuramente il Mago Forest, che è un pilastro del programma“. Nicola Savino, in merito al suo quiz, sottolinea: “Poter tenere compagnia al pubblico a cena è per me un privilegio. Sono in onda tutti i giorni, da settembre“.

La presentazione dei palinsesti Sky 2024-2025 è terminata con le consuete domande dei giornalisti presenti in sala. In merito a Viaggi Pazzeschi, D’Errico afferma: “Stiamo valutando un’eventuale rinnovo per un’altra stagione“. In seguito, afferma: “Noi rinnoviamo X Factor ogni due anni, abbiamo intenzione di prorogare l’accordo“.