MasterChef 2024, la conferenza stampa dei finalisti: tutte le dichiarazioni

Venerdì 1° marzo, dalle 14:00, si è svolta la conferenza stampa dei finalisti di MasterChef 2024. All’incontro partecipa, in primis, la seconda classificata Michela Morelli, determinata personal trainer di 45 anni. Presente anche il 28enne Antonio Mazzola, terzo classificato, residente in Germania e che spera di riuscire a tornare presto nella sua Sicilia. Infine, è coinvolta l’impiegata Sara Bellinzona, 24enne che nell’esperienza è riuscita ad affrontare e superare le proprie incertezze.

MasterChef 2024 conferenza stampa finalisti, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa dei finalisti di MasterChef 2024. Parte Sara: “Sento di aver dato tutta me stessa. Se potessi tornare indietro avrei creduto più in me stessa“. Michela: “Del percorso non cambierei niente, sono stata vera . Nella finale farei un antipasto differente“. Antonio: “Non cambierei nulla del menù, sono fiero di aver portato la mia regione nella finale di MasterChef“.

I tre parlano del rapporto con la vincitrice Eleonora Riso e dei loro progetti futuri. Sara: “Con Eleonora ho legato tantissimo e le auguro di esaudire il suo sogno. Auguro anche per me stessa di continuare a cucinare con i sapori di casa”. Michela: “Auguro ad Eleonora di crederci sempre. Nonostante le incertezze, ha dimostrato grandi capacità. Io, invece, spero di riuscire ad essere sempre me stessa, sento che è arrivato il mio momento e voglio andare sino in fondo”. Antonio: “Eleonora è stupenda, le voglio bene e le auguro tutto il meglio. Personalmente spero di riuscire ad esaudire tutti i miei sogni”.

Antonio, nella conferenza stampa dei finalisti di MasterChef 2024, svela: “Sono fiero di tutti i piatti che ho cucinato, soprattutto per l’astice della finale“. Michela sulla novità della Golden pin: “Ai prossimi concorrenti consiglio di utilizzarla quando sono consapevoli di essere in difficoltà. Sono convinta che mostrare le proprie debolezze sia, in realtà, un forte segnale di forza”.

Le altre domande

Prosegue la conferenza stampa dei finalisti di MasterChef 2024. Ai tre è chiesto in che modo è cambiato il loro approccio alla cucina dopo la partecipazione al cooking show. Sara: “Ho acquisito maggiore consapevolezza, il format mi ha dato la possibilità di crescere“. Michela: “Anche io ho acquisito la consapevolezza sull’uso e proprietà degli ingredienti”. Antonio: “Sono entrato appassionato, sono uscito con l’idea di dover rispettare a 360° ogni ingrediente, riducendo al minimo lo scarto“. L’uomo, in seguito, svela: “Nonostante non abbia vinto, il mio progetto resta sempre quello di tornare con la mia famiglia in Italia. Ora voglio fare esperienza, ma un domani mi piacerebbe aprire un locale tutto mio”.

Nella conferenza stampa dei finalisti di MasterChef 2024, Michela aggiunge: “Ho un carattere forte, lo ammetto. Io ero concentrata sull’obiettivo, non mi interessava ciò che dicevano gli altri concorrenti. Il rapporto con Kassandra? Inizialmente non l’ho capita. In seguito, fuori dalle telecamere, ho imparato a conoscerla ed apprezzarla. Siamo molto simili, diventerà una grande donna”. Sara commenta il rapporto avuto con i giudici: “Gli chef mi hanno spesso incoraggiata a tirare fuori gli artigli. Con il senno di poi ho capito che la loro volontà era quella di scavare in profondità per conoscere la vera Sara“.

Ai tre è formulato un quesito relativo alla popolarità data dai social. Sara: “Ben vengano i commenti, sia positivi che negativi. Le critiche costruttive le accolgo, le altre le ignoro“. Michela: “Inizialmente leggevo i commenti e ci soffrivo. Poi ho imparato a ignorare“. Antonio: “Anche io accetto le critiche, ma non le offese, alle quali non presto attenzione“.

MasterChef 2024 conferenza stampa finalisti, Sara racconta il suo primo giorno di prova in un ristorante

Sara, nella conferenza stampa di MasterChef 2024, afferma: “Oggi ho iniziato la prova in un ristorante professionale e sono felicissima. Il punto di svolta del mio percorso è stata l’esterna in Toscana, che mi ha portato a cambiare mentalità”. Michela rivendica il legame con l’Alto Adige: “Utilizzerò sempre i prodotti locali, per valorizzarli al massimo. Il mio chef di riferimento è Norbert Niederkofler. In qualsiasi maniera valorizzerò il mio territorio“.

Domanda ai tre sul dietro le quinte. Michela: “Il dietro le quinte di MasterChef è pesante, si dorme poco ed è fatto di grande studio e fatica. Per le riprese, inoltre, sono dovuta stare lontana dai miei figli per quasi tre mesi“. La seconda classificata svela di aver incontrato Mattia Tagetto, partecipante di MasterChef lo scorso anno. Sara: “Non sono mamma, ma comprendo bene Michela. La lontananza dai cari è pesante e si fa sentire. La parte bella, però, è l’interazione con gli altri concorrenti“. Antonio: “Stavo per diventare papà e la mia testa, spesso, andava là. Ringrazio mia moglie perché mi ha sempre sostenuto“.

I finalisti, nella conferenza stampa di MasterChef 2024, propongono un focus sul rapporto con i giudici. Sara: “Nel lungo periodo mi sono affezionata a Canavacciuolo perché è riuscito a capirmi sino in fondo“. Michela: “Lavorare nel ristorante di uno dei giudici? Solo per cifre immonde perché non vorrei lasciare il mio Alto Adige. Secondo me il giurato top è Bruno Barbieri”. Antonio è criptico: “Sono aperto a tutto, lavorerei volentieri con ogni giudice. C’è qualcosa nell’aria, vediamo“. Termina qui la conferenza stampa.