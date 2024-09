Temptation Island 2024, tutte le coppie: concorrenti, chi sono e le loro storie

Giovedì 27 giugno, su Canale 5, prende il via l’edizione 2024 di Temptation Island. Il programma, come di consueto, è guidato da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2024, non cambia il meccanismo di funzionamento del format

A Temptation Island 2024, tra i format più attesi della stagione estiva, non cambia il meccanismo di funzionamento. Come in passato, sette coppie di fidanzati, rigorosamente senza figli, mettono alla prova la solidità del loro rapporto. Per farlo, si recano presso il resort Is Morus Relais, situato a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

In tale luogo, i fidanzati e le fidanzate si separano per 21 giorni. In tale periodo di tempo, vivono nella struttura alberghiera in compagnia di numerosi tentatori e tentatrici. Qualora uno dei due partner lo ritenesse necessario, può invitare il compagno a partecipare ad un falò di confronto, al termine del quale devono decidere se uscire dal programma insieme o separati.

Le coppie

Una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2024 è formata da Alessia e Lino, rispettivamente di 30 e 29 anni. Vivono a Napoli, sono insieme da quattro anni. Lei crede di essere vittima di tradimenti ed è stanca dell’immaturità di lui, che a sua volta accusa di subire le pressioni dalla partner.

Ci sono Jenny e Tony, di 26 e 41 anni. Formano una coppia da cinque anni e convivono a Catania. Lui si definisce protettivo, ma lei ritiene che il compagno faccia di tutto pur di impedirgli di vivere la sua vita con libertà.

A Temptation Island 2024 ci sono la 29enne Ludovica e il 34enne Christian. Convivono a Vasto e sono insieme da meno di due anni. Lei lo ha lasciato per due volte, affermando di essere confusa sui suoi sentimenti. Lui, in entrambe le occasioni, ha scoperto che, in realtà, Ludovica lo tradiva con lo stesso uomo. Nonostante tutto, Christian l’ha perdonata, ma vuole comprendere quali sono i veri sentimenti della ragazza.

Temptation Island 2024, gli altri protagonisti

Altri protagonisti di Temptation Island 2024 sono Martina e Raul, di 26 e 23 anni. Sono di Roma, ma non convivono. Nel 2022 sono stati insieme per sei mesi, poi si sono lasciati. Da circa dieci mesi sono tornati a formare una coppia. Lei ritiene che il ragazzo sia geloso e possessivo, motivo per il quale si sono lasciati due anni fa. Lui, però, non reputa eccessivo il suo comportamento.

Presenti la 22enne Siria e il 33enne Matteo, fidanzati da sei anni e conviventi da quattro. Lei, in seguito a una dieta, ha subito un profondo cambiamento e ora vuole essere sicura che i sentimenti di lui siano i medesimi di prima. Lui ha accettato di partecipare al reality, ma si è detto profondamente sorpreso, in quanto a suo avviso la loro relazione non presenta alcuna criticità.

Attesi, nello show, Gaia e Luca, di 24 e 32 anni. Sono insieme da un anno e otto mesi, vivono insieme a Riccione, ma lui l’ha tradita tre volte. Per tale motivo, lei spera di riuscire a comprendere cosa prova il compagno.

Infine, a Temptation Island 2024 ci sono Vittoria ed Alex. Lei ha 34 anni e vive a Biella. Lui è di Torino e ha 36 anni. Entrambi si dicono innamorati, ma lei crede che lui la stia escludendo dalla sua vita. Ha contattato la redazione del programma con l’obiettivo di comprendere le vere intenzioni di Alex.