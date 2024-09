Cucine da incubo 20 giugno, chef Canavacciuolo a Tropea

L’edizione 2024 di Cucine da incubo prosegue con un nuovo appuntamento nella data odierna, giovedì 20 giugno. La puntata, eccezionalmente per oggi, è in onda dalle 20:00 circa, su Sky Uno.

Cucine da incubo 20 giugno, le telecamere del programma raggiungono la Calabria

Al timone di Cucine da incubo di oggi, giovedì 20 giugno, c’è, come sempre, lo chef Antonino Canavacciuolo. Il cuoco, divenuto famoso a livello televisivo soprattutto per il suo lavoro da giudice a MasterChef Italia, questa settimana raggiunge la Calabria.

In particolare, il padrone di casa si reca nel ristorante chiamato Angelo del mare, situato nella cittadina Tropea. L’attività è a conduzione famigliare, in quanto è portata avanti da marito e moglie. Lui si chiama Vincenzo ed è un pescatore molto conosciuto in città.

Un giorno, come racconta Cucine da incubo, l’uomo ha una intuizione che, in apparenza, sembra geniale: aprire un ristorante e cucinare ciò che ha pescato. Vincenzo convince della bontà del progetto la moglie Ombretta. Ben presto, però, si rendono conto che la gestione di un locale è molto più complessa di quel che si immaginavano.

Il rapporto fra Vincenzo e la figlia Sonia

A complicare la situazione, nella puntata del 20 giugno di Cucine da incubo, c’è il rapporto fra papà Vincenzo e la figlia Sonia. Quest’ultima ogni tanto dà una mano ai genitori, ma lo fa malvolentieri a causa delle continue tensioni con il genitore. Secondo la giovane, infatti, l’uomo tratta male lo staff. Lui, però, respinge tali accuse e sottolinea che, in realtà, i lavoratori del ristorante commettono continuamente errori. Per dimostrarlo, ha scelto di riprenderli mentre lavorano. Ancora una volta, dunque, Antonino Canavacciuolo è costretto ad intervenire sull’intesa fra i lavoratori.

Cucine da incubo 20 giugno, il cambio di orario per Spagna-Italia

Come preannunciato, cambia l’orario di messa in onda dell’appuntamento odierno di Cucine da incubo. Sky Uno, che solitamente propone il programma dalle 21:20, questa settimana trasmette lo show dalle 20:00, per evitare la contemporaneità con la partita degli Europei 2024 fra la Spagna e l’Italia.

In Cucine da incubo del 20 giugno non cambia il meccanismo di funzionamento. Canavacciuolo raggiunge il ristorante ed assaggia alcuni dei piatti proposti nel menù. In seguito, monitora in prima persona il lavoro dello staff, valutandone l’operato. Dopo aver analizza i problemi emersi, fornisce dei consigli preziosi ed insegna al cuoco nuove ricette.

Il ristorante protagonista, inoltre, è sottoposto ad una ristrutturazione completa. Ad inaugurare il nuovo corso dell’attività c’è Antonino Canavacciolo, che aiuta lo staff del locale a gestire le novità introdotte.