Temptation Island 2024, la prima puntata: le coppie di concorrenti

Giovedì 27 giugno, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2024. Il programma è visibile sulla rete ammiraglia Mediaset dalle 21:20 circa. Alla conduzione del format c’è Filippo Bisciglia. Le coppie di concorrenti in gara sono: Luca e Gaia, Lino ed Alessia, Siria e Matteo, Vittoria ed Alex, Jenny e Tony, Christian e Ludovica e Raul e Martina.

Temptation Island 2024 prima puntata, inizia l’appuntamento

Inizia la prima puntata di Temptation Island 2024. Si parte con le clip di presentazione, a partire da quella di Jenny e Tony. Sono insieme da cinque anni e, praticamente da subito, hanno scelto di convivere. Lei chiama la trasmissione perché il compagno “mi impedisce di vivere, lavora come dj e ho ricevuto una serie di immagini di lui con altre donne“. Accusa il ragazzo di aver chattato con altre, ma lui afferma: “In quella occasione mi hanno hackerato il cellulare“.

Altri protagonisti sono Siria e Matteo. Sono insieme da 7 anni e convivono da quattro anni. Lei afferma: “Ho perso 85 kg, sono cambiata in tutto e voglio capire se lui mi vuole ancora nonostante questa differenza“. Lui la rassicura: “Nel rapporto va tutto bene, non capisco perché lei abbia voluto scrivere al programma“.

Si prosegue con Martina e Raul, fidanzati da dieci mesi. La ragazza ha chiesto di presenziare al programma perché stufa dell’eccessiva gelosia di lui, che però rigetta al mittente le accuse di essere possessivo. Ma, ancora, ci sono Alessia e Lino. Insieme da 4 anni, lei ritiene lui “immaturo” ed è convinta che il compagno la tradisca.

Nella prima puntata di Temptation Island 2024 si presentano Vittoria ed Alex. La donna si sente poco coinvolta dal compagno e vuole capire se lui sia effettivamente innamorato. Infine, ci sono Ludovica e Christian. Lei lo ha lasciato due volte in un anno e dieci mesi, dicendosi dubbiosa sui sentimenti. Entrambe le volte, però, lui ha scoperto che la fidanzata lo ha tradito, peraltro con lo stesso uomo.

Il primo incontro con i tentatori

Nella prima puntata di Temptation Island 2024, le coppie sbarcano nel resort. Qui, incontrano per la prima volta le tentatrici e i tentatori. Lino rimane colpito da Maika, Tony opta per Karina. Alex punta su Sofia, Matteo su Nicole. Infine, Christian sceglie Serena e Raul opta per Jennifer. Per quel che riguarda le fidanzate, Alessia è colpita da Filippo, Jenny opta per Jakub, Vittoria è affascinata da Carlo. Siria sceglie Federico, mentre Ludovica opta per Filippo. Infine, Martina esprime apprezzamenti per Andrea.

Nel villaggio delle fidanzate, le protagoniste festeggiano con un party. In quello dei fidanzati, invece, le tentatrici giocano a pallavolo. Il primo focus è proposto su Alessia con Lino e su Jenny e Tony. Le due ragazze sono chiamate subito al pinnettu. Jenny scopre che il fidanzato ha confessato di aver avuto, per vario tempo, una sorta di doppia vita: “Il mio Mr. Hyde lei non lo conosce. Quando non c’è lei, la mia vecchia vita riaffiora. Vado nei locali a suonare, approccio con le ragazze come se ci stessi provando. Sondo il terreno per capire quante possibilità ho. Devo partire per la Thailandia, ma non voglio che lei venga con me perché se siamo insieme io non riesco ad essere me stesso“.

Alessia e Jenny, nella prima puntata di Temptation Island 2024, osservano un filmato in cui i fidanzati si intrattengono, fra battutine e doppi sensi, con le tentatrici. Jenny è scossa per le dichiarazioni rilasciate dal ragazzo.

Temptation Island 2024 prima puntata, la settima coppia

Nella prima puntata di Temptation Island 2024 arriva la settima ed ultima coppia, composta da Gaia e Luca, fidanzati da un anno ed otto mesi. A chiamare il programma è lei, stufa delle continue scappatelle di lui. Intanto, si torna al villaggio con la storia di Martina e Raul. Lei, parlando con i tentatori, afferma: “Lui è possessivo, deve cambiare la sua gelosia altrimenti non è la persona che fa per me. A lui, la convivenza dà ancora più potere su di me, deve capire l’importanza degli spazi personali“. Lui glissa: “Mi sta facendo passare per un pazzo, folle e furioso“. In seguito, Raul vede un video che ritrae una certa vicinanza fra Martina e Carlo.

Nella prima puntata di Temptation Island 2024 si torna a parlare di Tony e Lino. I due hanno un atteggiamento provocante verso alcune ragazze, facendo andare su tutte le furie Jenny ed Alessia. Quest’ultima esce dal pinnettu senza terminare di vedere il video e chiede il falò di confronto. Lino, oramai, flirta apertamente con Maika, con Alessia che è decisa ad incontrare il suo fidanzato.

Lino, nella prima puntata di Temptation Island 2024, non ha accettato il falò di confronto.

Il falò

La prima puntata di Temptation Island 2024 si avvia alla conclusione con il primo falò. Le ragazze, intorno al fuoco, osservano dei video con protagonisti i loro fidanzati. Per Alessia ci sono altre immagini di Lino e Maika. Lei, infuriata, chiede un altro confronto. Jenny vede il compagno Tony impegnato a flirtare con Karina. Finisce qui il primo appuntamento del programma.