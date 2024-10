TIM Summer Hits 2024, il 12 luglio la terza puntata: il cast e la scaletta

Venerdì 12 luglio, su Rai 1, è in onda la terza puntata del TIM Summer Hits 2024. La manifestazione canora è trasmessa in prima serata, dalle 21:20 circa.

TIM Summer Hits 2024 terza puntata, i conduttori e gli inviati

Al timone della terza puntata del TIM Summer Hits 2024 è confermata la coppia composta da Andrea Delogu e Carlo Conti. Un duo inedito, che tuttavia, almeno per il momento, si sta ben comportando. Al loro fianco, in qualità di inviati, ci sono Gabriele Vagnato e Carolina Di Domenico, che hanno il compito di tenere compagnia al pubblico nell’anteprima.

La società che produce il terzo appuntamento della trasmissione è Friends TV. Quest’ultima lo ha realizzato con la collaborazione di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi. Il format è un branded content di Rai Pubblicità e TIM.

Gli ottimi ascolti su Rai 1

Così come avvenuto per le altre puntate, anche la terza del TIM Summer Hits 2024 è ambientata a Roma. In particolare, il format si svolge nella centralissima Piazza del Popolo.

La speranza della Rai è quella di replicare gli ottimi ascolti ottenuti negli appuntamenti trasmessi fino ad ora. Questi, infatti, hanno convinto una media di poco inferiore ai 2 milioni e mezzo di telespettatori, per una share del 19%. Di fatto, la promozione su Rai 1 ha permesso al format di raddoppiare i dati Auditel che otteneva quando era visibile su Rai 2.

TIM Summer Hits 2024 terza puntata, la scaletta

Molti, come sempre, gli ospiti accolti nella terza puntata del TIM Summer Hits. Fra le protagoniste più attese c’è, senza dubbio, Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo con La Noia e in rotazione radiofonica con la hit Melodrama. Dopo il grande successo ottenuto sul palco dell’Ariston lo scorso febbraio, poi, sono nel cast del terzo appuntamento Alessandra Amoroso, Big Mama, Rose Villain, Il Tre, Nek e Francesco Renga.

Nella terza puntata del TIM Summer Hits 2024 sono accolti Holden e Petit. I due, reduci dall’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, sono al debutto assoluto sulla rete ammiraglia della TV di Stato. Spazio ad Achille Lauro e al cantautore Gigi D’Alessio, da anni amato coach di The Voice of Senior.

Il pubblico di Piazza del Popolo canta con Emis Killa, Icy Subzero, Massimo Pericolo, Mara Sattei, Capo Plaza, Corona, Bresh e Malika Ayane. Nella scaletta spicca Francesco Gabbani, ai vertici delle classifiche italiane con il singolo Frutta malinconia. Infine, c’è Elodie, che dà voce al grande successo intitolato Black Nirvana.