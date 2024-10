Diamond League 2024, la tappa del 12 luglio: diretta su Sky e Rai 3

Venerdì 12 luglio si svolge una nuova tappa della Diamond League 2024. La serie di meeting internazionali di atletica leggera, partita lo scorso aprile, giunge, con quello odierno, al nono appuntamento.

Diamond League 12 luglio, il forfait di Gianmarco Tamberi

La tappa del 12 luglio della Diamond League 2024 si svolge presso lo Stade Louis II di Monaco. L’impianto, che dal 1987 ospita la tappa monegasca del meeting, ha una capienza di poco superiore ai 18.500 posti.

L’appuntamento odierno della Diamond League è molto atteso soprattutto perché è il penultimo prima dell’inizio delle Olimpiadi di Parigi. Per l’occasione, vi sono numerosi atleti italiani pronti a stupire. Fra i più attesi ci sono Lorenzo Simonelli, Filippo Tortu e Nadia Battocletti.

Il primo è il campione europeo in carica nei 110 metri ostacoli e deve fronteggiare il primatista mondiale Grant Holloway. Il secondo, invece, si ci cimenta nei 200 metri, mentre la terza affronta i 5000 metri, specialità nella quale è campionessa europea in carica. Assente, a causa infortunio, Gianmarco Tamberi, che durante i giochi olimpici di Tokyo ha vinto la medaglia d’oro nella specialità del salto in alto.

La diretta in chiaro su Rai 3

L’appuntamento di Monaco della Diamond League è trasmesso, in diretta e in chiaro, su Rai 3. Il collegamento sulla terza rete della TV di Stato parte alle ore 20:00 circa, subito dopo la fine dei telegiornali regionali. Per tale motivo, cambia la programmazione quotidiana di Rai 3. Nella giornata odierna, infatti, saltano le consuete puntate di Blob, di Caro Marziano e dell’amata soap opera Un posto al sole.

La voce incaricata di raccontare il meeting del 12 luglio della Diamond League è quella di Franco Bragagna. Al suo fianco, in qualità di commentatore tecnico, è presente Stefano Tilli. A bordopista, per effettuare le interviste agli atleti subito dopo la fine della gara, c’è Elisabetta Caporale. Gratuitamente, è possibile seguire l’evento in chiaro su Rai Play.

Diamond League 12 luglio, la diretta su Sky

La tappa di Monaco del 12 luglio della Diamond League è fruibile, in diretta a pagamento, su Sky. La piattaforma satellitare, in particolare, inserisce l’evento nel palinsesto di Sky Sport Max, rete visibile sul canale 205. Il telecronista è Nicola Roggero, che nella stagione televisiva ha spesso commentato varie partite di calcio, comprese quelle degli Europei 2024. Al suo fianco, per il commento tecnico, c’è Stefano Baldini. In diretta streaming ed on demand, è possibile seguire la rassegna sull’applicazione a pagamento Sky Go e sulla piattaforma NOW TV.