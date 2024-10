Reazione a Catena, I Tricognati sono i nuovi campioni: chi sono e quanto hanno vinto

Nella puntata di venerdì 12 luglio di Reazione a Catena, la squadra I Tricognati si è classificata campione. Il trio è riuscito ad avere la meglio su Gli Zuccherini. Tale compagine ha debuttato nel format lo scorso 11 luglio.

Reazione a Catena I Tricognati, chi sono i nuovi campioni

Ad animare la compagine I Tricognati, nuovi campioni di Reazione a Catena, ci sono Matteo, Giuseppe e Mirko. Quest’ultimo ha il ruolo di portavoce ed interrogato da Pino Insegno afferma: “Siamo originari dell’Oltrepò pavese, in particolare di Pavia, Voghera e Castelnuovo Scrivia. Siamo una grande famiglia, essendo tre cognati in quanto ci siamo accaparrati altrettante sorelle“.

I Tricognati, al debutto nel quiz, sono riusciti, come già detto, a battere Gli Zuccherini. Tale team, composto da Giacomo, Edoardo e Silvia, ha perso al primo appuntamento da loro disputato in qualità di campioni in carica. Dopo la breve esperienza nel game, tornano a casa a mani vuote, non avendo vinto nel gioco finale.

Come è andata L’intesa vincente

I Tricognati, nella partita di Reazione a Catena, sono riusciti a prevalere nei confronti dei campioni in carica. Gli sfidanti, nel corso delle varie manche, sono riusciti a collezionare un montepremi provvisorio di ben 91 mila euro, contro i 50 mila di Giacomo, Edoardo e Silvia. Questi tre, per tale motivo, hanno affrontato la Zot. Sono riusciti a sfruttare bene l’occasione, risolvendo la catena di parole ed ottenendo, in tal modo, cinque secondi in più di tempo da utilizzare ne L’intesa vincente.

In tale manche, come sempre decisiva per l’individuazione della squadra vincitrice, Gli Zuccherini, nonostante qualche incertezza, sono riusciti ad ottenere nove punti. I Tricognati, però, hanno messo in mostra un’ottima intesa, che ha permesso loro di individuare ben tredici parole corrette.

Reazione a Catena I Tricognati, il gioco finale

I Tricognati, a Reazione a Catena del 12 luglio, sono arrivati a L’ultima catena con un montepremi provvisorio molto alto, pari a 134 mila euro. Tuttavia, nello svolgimento della prova, hanno commesso sette errori, provocando altrettanti dimezzamenti nel jackpot, ridotto a 1.047 euro.

Una cifra, questa, ulteriormente suddivisa dai giocatori dopo la decisione di acquistare il terzo elemento. Durante L’ultima parola, Matteo, Giuseppe e Mirko, neo campioni, hanno dovuto individuare il termine corretto con Ri iniziale ed O finale, da associare a Girato e a Colore. Dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato tutto su Rimescolato. Tuttavia, il lemma che avrebbe permesso loro di vincere i 524 euro in palio era Ripreso.