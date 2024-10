Reazione a Catena, Gli Zuccherini sono i nuovi campioni: chi sono e quanto hanno vinto

Giovedì 11 luglio, su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, durante la quale si sono classificati nuovi campioni Gli Zuccherini. Il trio è riuscito ad avere la meglio su Le Teste di Serie.

Reazione a Catena Gli Zuccherini, chi sono i nuovi campioni

Gli Zuccherini, nuovi campioni di Reazione a Catena, è una compagine animata da Giacomo, Edoardo e Silvia. Quest’ultima è la portavoce e, in quanto tale, è stata interrogata da Pino Insegno sulle motivazioni del loro nome. Esso deriva dalla loro passione per il cantautore Zucchero.

I tre sono originari del veneto: Giacomo e Silvia, in particolare, sono di Padova, mentre Edoardo è di Verona. In merito alla loro occupazione, Giacomo è un geometra, Silvia è impiegata nel settore dell’amministrazione mentre Edoardo è un educatore. Come detto, Gli Zuccherini sono riusciti ad avere la meglio su Le Teste di Serie. Niccolò, Davide e Leonardo, studenti ed appassioni di tennis, sono rimasti al vertice del quiz per tre puntate, senza tuttavia riuscire mai a vincere il montepremi finale.

Come è andata L’intesa vincente

La partita fra Gli Zuccherini e Le Teste di Serie si è svolta mediante le tradizionali manche del quiz, da Caccia alla parola a Quando, come, dove e perché. Enorme l’equilibrio fra i team: i campioni in carica hanno collezionato un montepremi di 71 mila euro, mentre gli sfidanti si sono fermati a quota 70 mila. Questi ultimi, per tale motivo, hanno affrontato la Zot, la catena di parole che, se risolta, permette di avere cinque secondi di tempo in più da utilizzare ne L’intesa vincente. I tre hanno sfruttato al meglio la possibilità, individuando la parole esatta e ricevendo il bonus.

L’equilibrio che ha contraddistinto l’intera partita è proseguito anche ne L’intesa vincente. Entrambe le compagini, infatti, sono riuscite ad individuare sette parole corrette. Per tale motivo si è svolto lo spareggio, nel quale hanno avuto la meglio Gli Zuccherini, capaci di rispondere in modo esatto in soli due secondi (contro i quattro de Le Teste di Serie).

Reazione a Catena Gli Zuccherini, il gioco finale

Gli Zuccherini sono arrivati al gioco finale di Reazione a Catena con un jackpot di 107 mila euro. Tale somma si è dimezzata cinque volte a causa di altrettanti errori, fermandosi a 3.344 euro. Cifra ulteriormente divisa durante L’ultima parola, per la scelta di acquistare il terzo elemento.

Gli Zuccherini hanno dovuto individuare la parola vincente con Ma iniziale ed O finale, da associare a Tasca e a Vita. I tre, dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato su Mano. Il lemma vincente, però, era Marsupio.