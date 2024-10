TILT Tieni il tempo, il 21 luglio la prima puntata con ospiti Manuela Arcuri, Joe Bastianich e Rita Pavone

Era annunciato inizialmente per l’inverno, ma poi è stato rimandato più volte. Oggi, domenica 21 luglio, è arrivato il momento del debutto. Stiamo parlando di TILT Tieni il tempo, nuovo game show in onda in prima serata su Italia 1.

TILT Tieni il tempo, il conduttore è Enrico Papi

Al timone di TILT Tieni il tempo c’è Enrico Papi. Il fulcro di ogni puntata è la sfida fra due squadre, ognuna delle quali composta da quattro celebrità. Esse si fronteggiano in un’articolata serie di manche, che hanno come unico elemento in comune la musica.

Per lo svolgimento delle prove è fondamentale la presenza, al centro dello studio, di un grande disco, che richiama al mitico vinile. È la rotazione di tale oggetto ad individuare le manche alle quali devono sottoporsi i concorrenti.

Dopo ogni faccia a faccia, in TILT una delle due compagini vince ed ottiene il tempo. Esso consiste in alcuni secondi di ascolto utili per superare la prova finale. Alla fine, il team che riuscirà ad avere la meglio sarà quello campione e potrà tornare in gara la prossima settimana.

Quali sono le prove

Nel corso di TILT Tieni il tempo, gli sfidanti si cimentano in varie manche, a partire da quella chiamata Sfida Rap. In essa, i concorrenti si sfidano rappando con parole assegnate dal disco, su brani musicali che ne scandiscono il tempo.

Si prosegue con Quasi Uguale, nel quale uno dei partecipanti entra in una cabina insonorizzata e canta una canzone. I suoi compagni di team, dall’esterno, devono capire ciò che sta cantando solo attraverso le movenze e il labiale. Altra sfida è La Spintarella: ogni fazione a bordo di un’auto deve raggiungere il traguardo superando numerosi imprevisti.

Infine, nel gioco finale di TILT Tieni il tempo, le compagini hanno 60 secondi tempo a disposizione, più il tempo extra ottenuto vincendo le varie manche. In questi pochi secondi, devono cercare di indovinare il maggior numero di titoli di brani. La squadra in grado di ottenere il punteggio più alto diventa campione.

TILT Tieni il tempo, chi gareggia nella prima puntata

Nella prima puntata di TILT Tieni il tempo gareggiano otto vip. In primis ci sono Marco Mazzoli e Paolo Noise, protagonisti del celebre programma radiofonico Zoo di 105. Presente Joe Bastianich, imprenditore e cantante, reduce dall’esperienza in Honduras con L’Isola dei Famosi. È coinvolta l’artista Rita Pavone, oltre al Direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Spazio all’attrice Manuela Arcuri e a Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano. Infine, l’esordio è arricchito da Elisabetta Canalis.