My Home My Destiny, la trama di domenica 21 luglio

Domenica 21 luglio, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di My Home My Destiny. La soap opera, originaria della Turchia, è visibile sulla rete ammiraglia del Biscione nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14:30 circa.

My Home My Destiny 21 luglio, regista e dove è girata

La seconda stagione di My Home My Destiny, la cui programmazione tv procede con la puntata odierna, è una produzione originale di OGM Pictures. Come già detto, la serie è originaria della Turchia. Qui è terminata nel 2021, riscuotendo un grande successo con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir. Le riprese della serie, durate svariato tempo, si sono svolte in varie località della Turchia, in particolare nei pressi della capitale Istanbul.

My Home My Destiny 21 luglio, la trama

Nel corso dell’appuntamento di oggi di My Home My Destiny, il signor Baris, dopo vari tentativi, riesce finalmente ad individuare Ekrem, il padre di Zeynep. Di conseguenza, decide subito di avvisare la giovane. Quest’ultima apprende che il genitore ha lasciato il continente, essendosi trasferito nelle Fiji. Qui ha iniziato una nuova vita, avendo una compagna che, fra l’altro, è anche incinta. Tali notizie, inevitabilmente, turbano la protagonista, consapevole che tali rivelazioni potrebbero avere degli effetti nocivi sulla salute della mamma, ancora ignara di tutto.

Spoiler finale

Intanto, durante la puntata della serie visibile nel pomeriggio del 21 luglio su Canale 5, il protagonista Mehdi avvia una nuova collaborazione lavorativa. Per tale motivo, inizia a passare del tempo con Nazli. I due, mentre sono insieme, sono visti, per puro caso, da Zeynep. Quest’ultima, nonostante tutto ciò che è avvenuto nelle scorse puntate, prende coraggio e saluta normalmente Mehdi. L’uomo, a sua volta, ricambia e, presentandola alla socia, la definisce la sua ex moglie. Ciò fa riflettere Zeynep: la giovane, infatti, realizza che il loro matrimonio è realmente finito e che per lei è giunto il momento di andare oltre.

My Home My Destiny 21 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella soap My Home My Destiny, la cui seconda stagione, nel nostro paese, va avanti nella giornata di oggi, con una nuova puntata trasmessa dalle 14:30 circa su Canale 5 e visibile in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.