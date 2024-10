Dottor Geiger Chirurgia Estetica, dal 25 luglio su Real Time il nuovo programma: le storie dei pazienti

Giovedì 25 luglio, su Real Time, è in onda la prima puntata di Dottor Geiger Chirurgia Estetica. La docuserie è visibile a partire dalle ore 21:20 circa.

Dottor Geiger Chirurgia Estetica, la prima edizione composta da sei episodi

La prima edizione di Dottor Geiger Chirurgia Estetica è composta da sei episodi inediti. Ognuno di essi ha una durata di circa un’ora. Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, ne trasmette due alla settimana, nel prime time del giovedì. Il grande protagonista della produzione è il medico chirurgo Erik Geiger. Il medico è un professionista molto stimato e conosciuto, che lavora nel proprio studio sito in centro a Roma.

Le storie dei pazienti

In ogni appuntamento di Dottor Geiger Chirurgia Estetica, il padrone di casa, supportato dal proprio staff, accoglie nello studio alcuni pazienti. Essi, persone comuni, decidono di chiedere aiuto al dottore per risolvere delle problematiche relative ai loro corpi. Prima, però, il chirurgo incontra il paziente e si fa raccontare la sua storia.

Molto spesso, infatti, dietro l’esigenza di un cambio estetico si celano delle problematiche psicologiche. In tale ottica, i difetti fisici diventano un vero e proprio ostacolo alla realizzazione personale degli individui. Di conseguenza, gli interventi estetici diventano degli strumenti utili per il benessere psicofisico del paziente.

Alla fine di ogni puntata di Dottor Geiger, il pubblico a casa può osservare e valutare la trasformazione del paziente.

Dottor Geiger Chirurgia Estetica, l’approccio del medico

Erik Geiger, protagonista del nuovo show di Real Time, adotta un approccio incentrato sull’ascolto del paziente, evitando gli interventi inutili ed eccessivi. Il chirurgo, nella pubblicità della trasmissione, afferma: “Vi racconterò storie molto diverse fra loro, ma con un minimo comun denominatore: il sentirsi finalmente bene con sé stessi. Per arrivare a ciò è necessario saper accogliere ed ascoltare, per far sì che chiunque varchi la soglia del mio studio si senta un paziente e non un cliente“.

Per il Dottor Geiger, il programma al via oggi, giovedì 25 luglio, rappresenta l’esordio da padrone di casa di uno show televisivo. Tuttavia, in passato il chirurgo ha presenziato in qualità di esperto a numerose trasmissioni, sia di Mediaset che della Rai. D’altronde, è da tempo uno dei punti di riferimento nel mondo della chirurgia estetica italiana. Laureato presso l’Università La Sapienza di Roma nel 2002, ha avuto la possibilità di lavorare al fianco di alcuni dei professionisti più rinomati del mondo, girando varie località del pianeta, dagli Stati Uniti al Brasile.