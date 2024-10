Belen Rodriguez passa a Discovery: da settembre in onda su NOVE e Real Time

Belen Rodriguez, da settembre, passa a Discovery. Dopo Fabio Fazio ed Amadeus, dunque, l’emittente televisiva ingaggia un altro importante personaggio della televisione italiana.

Belen Rodriguez Discovery, gli impegni in autunno su NOVE e Real Time

Belen Rodriguez, nella sua nuova esperienza lavorativa a Discovery, sarà coinvolta in due progetti. Il primo riguarda Only Fun Comico Show, trasmissione comica in onda nel prime time del giovedì, sulla rete NOVE. A tal proposito, Rodriguez affiancherà i confermati PanPers, duo composto da Andrea Pisani e Luca Peracino. La showgirl e conduttrice sostituirà Elettra Lamborghini, padrona di casa del format sin dalla prima edizione, andata in onda nel 2022.

Il secondo impegno lavorativo di Belen Rodriguez a Discovery la porterà su Real Time. Sulla rete, visibile al canale 31 del digitale terrestre, esordirà con Amore alla prova La crisi del settimo anno. Si tratta di uno show prodotto da Banijay Italia, in precedenza guidato da Giulia De Lellis. Il regolamento prevede la presenza di alcune coppie in crisi, che mettono in discussione la loro relazione.

Le dichiarazioni della conduttrice

Belen Rodriguez, in concomitanza con l’annuncio ufficiale del passaggio a Discovery, ha dichiarato: “Per me è un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera“.

Ha espresso soddisfazione Laura Carofili del gruppo Discovery, che ha definito Belen “una donna piena di idee ed energia” e poi ha aggiunto: “Crediamo che in questi due progetti possa esprimere al meglio la sua ecletticità. In Amore alla prova userà tutta la sua empatia per raccontare storie di coppie in crisi. In Only Fun rivelerà ancora una volta la sua ironia e voglia di divertirsi e far ridere“.

Belen Rodriguez Discovery, la carriera della conduttrice

L’approdo a Discovery permette a Belen Rodriguez di tornare a lavorare in tv dopo vari mesi di stop. Il suo ultimo impegno in video, infatti, risale all’anno scorso, quando ha condotto su Italia 1 il programma Le Iene. Dopo essere stata sostituita da Veronica Gentili, per la showgirl è iniziato un periodo lontano dalle telecamere, interrotto solo di recente, quando ha gareggiato a Celebrity Hunted Caccia all’uomo, reality show di Amazon Prime Video. Da settimane si vociferava un approdo in Rai come concorrente di Ballando con le stelle. Ipotesi, questa, che con il passaggio a Discovery tramonta definitivamente.