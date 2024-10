Ballando con le stelle 2024, in giuria arriva Mara Maionchi: confermata Nina Zilli nel cast

Mara Maionchi sarà nella giuria di Ballando con le stelle 2024. La notizia (inaspettata) è stata comunicata sulle pagine social dello show.

Ballando con le stelle 2024 Mara Maionchi, le parole della nuova giudice

Mara Maionchi, dunque, è la nuova giudice di Ballando con le stelle. Al momento, non è chiaro se l’ex produttrice discografica sarà la sesta giurata o se, invece, sostituirà uno dei cinque giudici presenti oramai da anni nel format, ovvero Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Quella a Ballando con le stelle 2024 non sarà la prima collaborazione lavorativa fra Mara Maionchi e Milly Carlucci. La prima, infatti, ha già lavorato come talent scout ne L’Acchiappatalenti, trasmissione andata in onda nella prima serata di Rai 1 sul finire della scorsa stagione televisiva.

I precedenti nel ruolo di giudice

L’esperienza da giudice a Ballando con le stelle non sarà la prima per Mara Maionchi. Quest’ultima, d’altronde, ha acquisito la popolarità televisiva proprio ricoprendo tale ruolo ad X Factor, prima su Rai 2 e poi su Sky. Inoltre, Maionchi ha giudicato le performance di svariate edizioni di Italia’s Got Talent, Non sono una signora, The Winner Is e Sanremo Young.

Le pagine social dello show hanno pubblicato una breve clip con protagonista Mara Maionchi, che afferma: “Il lavoro batte il talento, se il talento non lavora duro. Gli zero dati a Ballando? Si tratta di un voto discutibile, magari si dà a concorrenti molto giovani per fargli capire che c’è qualcosa che non va. Tutti si dimenticano che per diventare ballerini, così come cantanti, è necessario ascoltare e lavorare molto“.

Ballando con le stelle 2024 Mara Maionchi, i primi tre concorrenti ufficiali

L’arrivo di Mara Maionchi nella giuria di Ballando con le stelle 2024 non è l’unica notizia ufficiale relativa alla prossima edizione. Al momento, infatti, sono stati comunicati i primi tre concorrenti ufficiali. In primis, Milly Carlucci accoglie sulla pista da ballo Federica Nargi, modella e showgirl, nonché ex velina di Striscia la Notizia.

C’è l’attore e comico Francesco Paolantoni, l’anno scorso protagonista di Tale e quale show. Così come Maionchi, anche lui era nel cast de L’Acchiappatalenti. Infine, si cimenta nella gara di ballo la cantante Nina Zilli, impegnata in queste settimane in una serie di concerti in giro per l’Italia. Autrice di hit come 50mila, Per sempre e Senorita, per Zilli si tratta del ritorno in televisione. La cantautrice non ha un ruolo stabile sul piccolo schermo dal 2017, quando ha lavorato come giudice ad Italia’s Got Talent.