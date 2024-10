Stasera in tv sabato 27 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 27 luglio 2024. Su Rai3, il film biografico Carla con Alessandra Mastronardi. Su Rete 4, il film Io & Marilyn con Leonardo Pieraccioni, Suzie Kennedy.

Stasera in tv sabato 27 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il varietà Boomerissima. Prosegue in replica il game show-varietà di Rai2 condotto per due edizioni da Alessia Marcuzzi. Tra i concorrenti vip che si sono succeduti nelle dieci puntate trasmesse nel 2023 troviamo Cristina D’Avena, Valeria Marini, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Caterina Balivo, Enzo Iacchetti e Francesco Arca.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuoto è al centro della serata olimpica con quattro finali: 400m stile libero uomini e donne, 4×100 stile libero uomini e donne; inoltre, le semifinali dei 100m uomini e dei 100m farfalla donne. La scherma assegna le medaglie nella Spada individuale donne e nella Sciabola individuale uomini.

Su Rai5, alle 21.15, il comedy show Manicomic. E’ il quarto spettacolo della Rimbamband il celebre gruppo comico e teatralmusicale pugliese, formato da Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Francesco Pagliarulo e Vittorio Bruno. La regia è di Gioele Dix.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Sky Cinema Suspense

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Chi tenta di battere un record nello show di Gerry Scotti non viene raccontato solo come talento straordinario ma, nella presentazione, viene dato spazio anche al loro percorso di vita, perché spesso dietro ad un personaggio eccentrico o fuori dal comune c’è un’emozionante storia da scoprire.

Su La7, alle 21.15, Eden. Per chi ama le meraviglie della Terra e condivide le battaglie di Licia Colò, sostenitrice delle più moderne filosofie “green”, è un appuntamento fisso. E’ la trasmissione tv che ha vinto nel 2020 il Premio Flaiano come miglior programma culturale.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese arriva a Pantelleria (Sicilia) a caccia del miglior locale di cucina isolana. Il premio della categoria Special va al miglior Couscous alla pantesca. Si sfidano L’Altamarea, La Conchiglia, Il Rifugio Firiciakki, La Trattoria Runcune.

Su Nove, alle 21.25, il docu-reality Crimini Italiani. Con l’introduzione e le analisi di Pino Rinaldi, rivediamo uno speciale su Melania Rea, la donna uccisa nel bosco di Colle San Marco con 35 coltellate il 18 aprile 2011. Il marito Salvatore Parolisi è stato accusato dell’omicidio.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra 2 “Carnevale diabolico” con Paola Cortellesi. Durante il Carnevale, un allevatore di molluschi viene ucciso e la polizia scopre che spacciava droga. Quando viene trovato senza vita anche il socio, si pensa ad un suicidio, ma Petra ne dubita e prosegue le indagini.

I film di questa sera sabato 27 luglio 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film biografico del 2021, di Emanuele Imbucci, Carla, con Alessandra Mastronardi, Paola Calliari, Valentina Romani. Milano, 1970. Carla Fracci (Alessandra Mastronardi), icona mondiale della danza, accetta la proposta di Rudolf Nureyev: riporterà in scena con lui, alla Scala, Lo Schiaccianoci di Ciajkovskij. Tra una prova e l’altra scorrono le immagini della vita e della straordinaria carriera della ballerina milanese.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Nunzia De Stefano, Nevia, con Virginia Apicella. Nevia, 17 anni, vive con la nonna, la zia e la sorella più piccola, nel campo container nel quartiere Ponticelli, a Napoli, governato dalla comunità criminale. L’arrivo di un circo le offre una fuga da quella vita.

Rete 4 – Italia 1 – Iris

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2009, di Leonardo Pieraccioni, Io & Marilyn, con Leonardo Pieraccioni, Suzie Kennedy. Gualtiero (Leonardo Pieraccioni) è stato lasciato dalla moglie, fuggita con un domatore di leoni. Una notte, per scherzo, partecipa ad una seduta spiritica durante la quale si materializza lo spirito di Marilyn Monroe (Suzie Kennedy). Ma solo lui può vederlo e per questo viene deriso da conoscenti e amici.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 1989, di Steven Spielberg, Indiana Jones e l’ultima crociata, con Harrison Ford, Sean Connery. Indiana Jones (Harrison Ford) scopre che il padre Henry (Sean Connery) è stato rapito dai nazisti mentre era sulle tracce del Santo Graal. Entra quindi in azione per liberarlo, e dopo averlo fatto lo affianca nella ricerca della reliquia. Ma sfuggire agli uomini del Terzo Reich non sarà facile.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1997, di James Foley, L’ultimo appello, con Chris O’Donnell, Gene Hackman. A un mese dall’esecuzione capitale, l’ex affiliato al Ku Klux Klan, Sam Cayhall, riceve la visita del nipote Adam, avvocato deciso a salvargli la vita. Il giovane scoprirà un’altra verità.

Stasera in tv sabato 27 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2018, di Rawson Marshall Thrber, Skyscraper, con Dwayne Johnson. Will Sawyer è il responsabile della sicurezza del più alto grattacielo costruito a Hong Kong, dove vive con la sua famiglia. Un giorno la struttura prende improvvisamente fuoco.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2003, di Sofia Coppola, Lost in translation – L’amore tradotto, con Bill Murray. Due americani, il maturo Bob e la giovane Charlotte, s’incontrano al bar di un lussuoso albergo di Tokio. Tra i due nasce, così, un rapporto di complicità e di amicizia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di David F. Sandberg, Shazam! Furia degli Dei, con Zachary Levi. Le vendicative Figlie di Atlante arrivano sulla Terra per riprendersi i poteri di cui sono state private tempo prima. Shazam e i suoi alleati iniziano una battaglia per sventare il loro diabolico piano e salvare l’umanità.