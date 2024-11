Reazione a Catena, Le Senza Ghiaccio sono le nuove campionesse: chi sono e quanto hanno vinto

Lunedì 29 luglio, Le Senza Ghiaccio sono divenute le nuove campionesse di Reazione a Catena. Il trio, nella puntata condotta da Pino Insegno, ha avuto la meglio su Gli Articolo Tre.

Reazione a Catena Le Senza Ghiaccio, chi sono le nuove campionesse

Le Senza Ghiaccio, nuove protagoniste di Reazione a Catena, è una compagine animata da Elena, Serena e Giulia. Quest’ultima ha il ruolo di capitana e portavoce della compagine, motivo per il quale Pino Insegno ha chiesto a lei le motivazioni per il nome scelto. Giulia, allora, ha affermato: “Io e Serena siamo sorelle e proveniamo dalla provincia di Latina. Elena, invece, è una nostra cara amica e vive vicino a Roma. Abbiamo deciso di chiamarci in questo modo in quanto siamo grandi amanti delle bibite lisce“.

Le Senza Ghiaccio, nel confronto, sono riuscite ad avere la meglio su Gli Articolo Tre. Gli studenti di giurisprudenza Flaminia, Filippo ed Andrea sono rimasti campioni per alcune puntate, avendo debuttato nel game lo scorso 24 luglio.

Come è andata la partita

La sfida fra Le Senza Ghiaccio e Gli Articolo Tre di Reazione a Catena si è sviluppata, come sempre, mediante le tradizionali manche dello show, da Caccia alla parola fino alle Catene Musicali. Alla fine, le tre sfidanti hanno racimolato un budget provvisorio di 78 mila euro, leggermente più alto rispetto a quello dei campioni, che hanno avuto la possibilità di affrontare la Zot. I tre, però, non sono riusciti a risolvere la catena di parole, perdendo in questo modo cinque secondi di tempo ne L’Intesa vincente.

In tale prova, sia Le Senza Ghiaccio che Gli Articolo Tre sono riusciti ad indovinare nove parole. Per tale motivo, il confronto si è deciso con lo spareggio. In esso, il team formato da Elena, Serena e Giulia ha avuto la meglio, avendo individuare il lemma in soli tre secondi, ovvero un secondo in meno rispetto al tempo dei campioni in carica.

Reazione a Catena Le Senza Ghiaccio, come è andato il gioco finale

Le Senza Ghiaccio, al loro debutto a Reazione a Catena, sono giunte al gioco finale con un montepremi provvisorio di 117 mila euro. Le tre, ne L’ultima catena, sono state molto brave, non avendo commesso neanche un errore e riuscendo, in tal modo, a mantenere intatto il jackpot finale. Le protagoniste, poi, hanno dimezzato a 58.500 euro per l’acquisto del terzo elemento. Le campionesse hanno dovuto individuare il termine vincente con In iniziale ed O finale, da associare a Scivolo e ad Spinta. Dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato tutto su Ingresso. La parola vincente, però, era Incentivo.