Stasera in tv martedì 30 luglio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 30 luglio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Federico Ruffo, Filorosso Revolution. Su Canale 5, il comedy show condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin 9.

Stasera in tv martedì 30 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il telefilm Sophie Cross – Verità nascoste con Alexia Barlier. Una giovane donna viene trovata assassinata in una camera d’albergo sul lungomare. Sul cadavere non ci sono tracce di Dna dell’omicida. Sophie (Alexia Barlier), Amina e Fred gestiscono da soli l’indagine perché Gabriel ha altre priorità: una ex si è rivolta a lui perché il marito ha ricevuto minacce di morte.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. Potrebbe essere la serata di Gregorio Paltrinieri, che punta ad un altro grande risultato negli 800 metri stile libero. Il nuoto propone stasera anche la finale dei 100m dorso femminile e quella della 4×200 stile libero maschile. Per la scherma è in programma la gara per l’oro nella spada a squadre femminile.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Filorosso Revolution. Seconda puntata della nuova edizione del programma estivo lanciato nel 2022 da Giorgio Zanchini con Roberta Rai e poi, nel 2023, affidato a Manuela Moreno. Quest’anno è condotto da Federico Ruffo, ex inviato di “Report” che abbiamo visto al timone di “Il posto giusto” e “Mi manda Raitre”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, il telefilm Delitti ai Caraibi. Due episodi: il primo s’intitola, “Debiti di sangue”. Una turista viene trovata morta nella villa che occupava: durante il sopralluogo, Aurelien trova il numero del suo migliore amico, ma tiene per sé questa scoperta. Le indagini di Mélissa (Sonia Rolland) e Gaelle Crivelli porteranno alla luce la verità. A seguire, “La verità di una donna”.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin 9. Fin dal suo debutto lo spassoso show condotto da Paolo Bonolis ha voluto rappresentare, con consapevolezza ed ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità Il sottotitolo della nona edizione, “Giovanni 8.7”, allude alla frase del Vangelo: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Rivediamo l’inchiesta “Noi siamo quello che mangiamo”, realizzata da Matteo Viviani e Riccardo Festinese, trasmessa per la prima volta cinque mesi fa. E’ dedicata al mondo del cibo e dell’industria alimentare. Intanto è arrivata la conferma che lo spin-off delle Iene avrà presto un nuova edizione.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Per l’intera settimana, il talk condotto da Luca Telese e Marianna Aprile inizia dopo il Tg7, ma solo stasera e il giovedì prosegue in prima serata fino oltre le 23. Ciò offre più spazio all’approfondimento, ma anche di toccare più argomenti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. Ultimo episodio con Costantino della Gherardesca ed il suo programma che mette a confronto quattro spose nel giorno più importante della loro vita. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono l’abito, il cibo, la località e l’evento in generale.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Io e le mie nuove ossessioni. Tra le varie storie di persone con particolari ossessioni c’è quella di Foxy: la donna desidera avere un seno sempre più grande, ma a causa di ciò potrebbe andare incontro a gravi problemi di salute.

I film di questa sera martedì 30 luglio 2024

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, con Alana Haim, Cooper Hoffman, George DiCaprio. Anni 70. Fin dall’infanzia, il giovane Gary ha una carriera avviata da attore. Un giorno a scuola incontra Alana, una ragazza più grande di lui: tra i due nasce una grande complicità.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 1996, di Danny Devito, Matilda 6 mitica, con Danny Devito, Mara Wilson. Anche se viene circondata da familiari indifferenti e da una maestra crudele, una simpatica ragazzina riesce a crescere serena grazie ai suoi strani e preziosi poteri telecinetici.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di Steven Spielberg, Ready Player One, con Tye Sheridan, Olivia Cooke. Nel 2045, l’unico svago per l’umanità è un mondo virtuale creato da un eccentrico milionario. Prima di morire l’uomo lancia una sfida: una caccia al tesoro da miliardi di dollari.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1958, di Robert Parrish, Lo sperone insanguinato, con Robert Taylor, John Cassavetes. Steve accoglie nella fattoria di famiglia il fratello Tony e la sua fidanzata. Ma l’uomo, diventato aggressivo e irascibile, a causa di un diverbio uccide un cowboy e si mette nei guai.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Luca Lucini, Tre metri sopra il cielo, con Riccardo Scamarcio, K. Louise Saunders. Babi è una ragazza e studentessa modello, Step un ribelle problematico. I due non potrebbero essere più diversi, ma s’innamorano. La loro storia avrà, però, un lieto fine?

Stasera in tv martedì 30 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2012, di Zack Snyder, L’uomo d’acciaio, con Henry Cavill, Diane Lane. Il giovane Clark Kent, cresciuto da genitori adottivi, nasconde straordinari poteri. Ma quando la Terra viene attaccata dagli alieni, entra in azione per salvare l’umanità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Clint Eastwood, Million dollar baby, con Clint Eastwood, Hillary Swank. Frankie è l’anziano proprietario di una palestra di pugilato. Dopo mille insistenze, una giovane cameriera lo convince ad allenarla. Per lui diventerà come una figlia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di James Bobin, Dora e la città perduta, con Isabela Merced. Dora ha passato gran parte della sua vita ad esplorare la giungla. Ora, la piccola esploratrice si ritrova a dover salvare i suoi genitori e risolvere il mistero della città perduta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2023, di Guy Ritchie, Operation Fortune, con Jason Statham. La spia dell’MI6 Orson Fortune ed il suo team di agenti reclutano una star di Hollywood affinché li aiuti in una missione sotto copertura: fermare la vendita di un nuovo tipo di armi mortali.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2013, di Nick Murphy, Blood, con Paul Bettany, Stephen Graham. Isola di Hilbre, Inghilterra. I detective e fratelli Joe e Chrissie Fairburn decidono di “giustiziare” il presunto assassino di una dodicenne. Ma quando il vero omicida viene catturato…