Corrado, il 2 agosto la Rai celebra il centenario dalla nascita del pioniere della televisione: gli speciali

Venerdì 2 agosto, la Rai celebra il centenario dalla nascita di Corrado. Per l’occasione, la TV di Stato ha ideato una serie di speciali per omaggiarlo.

Corrado centenario nascita, la carriera del presentatore

Corrado Mantoni, noto al grande pubblico semplicemente come Corrado, è nato a Roma il 2 agosto del 1924. Si è diplomato al liceo classico nel bel mezzo dei violenti combattimenti della seconda guerra mondiale. Subito dopo la fine delle ostilità entra all’interno della radio italiana, per poi partecipare ad un concorso pubblico per entrare come giornalista all’EIAR, Ente italiano per le audizioni radiofoniche.

La grande popolarità, però, arriva negli anni ‘50, quando muove i primi passi da conduttore in Rai. Da quel momento, per Corrado è un susseguirsi di successi, da Rosso e Nero a Controcanale, passando per L’Amico del giaguaro e Canzonissima.

Corrado, ricordato nel giorno del centenario della sua nascita, è stato un pioniere della televisione italiana. Ha firmato numerosi format divenuti molto popolari ed ancora oggi attuali, come Domenica In e La Corrida. Nei decenni ha lanciato talenti del calibro di Raffaella Carrà ed Alberto Sordi.

Su Rai Play è visibile la terza edizione di Fantastico

Come già detto, la Rai ha deciso di omaggiare Corrado nel giorno del centenario della sua nascita. Grande protagonista è la piattaforma Rai Play, dove è possibile rivedere la terza edizione di Fantastico. Andata in onda fra il 1982 ed il 1983, è l’edizione che ha permesso al pubblico di rivedere la coppia di conduttori formata da Corrado e da Raffaella Carrà.

Diretta da Enzo Trapani, il programma ha ottenuto ascolti record. Il varietà del sabato sera, ogni settimana, teneva compagnia a milioni di persone ed era associato alla Lotteria Italia. Oltre a Carrà e a Corrado, nel cast fisso della terza edizione di Fantastico c’era Gigi Sabani, che dava vita alle sue celebri imitazioni. La grande novità, all’epoca rivoluzionaria, erano i collegamenti in esterna, curati da Marina Perzy e da Ramona dell’Abate.

Corrado centenario nascita, speciale Italiani su Rai Storia

In occasione della celebrazione per il centenario dalla nascita di Corrado cambia il palinsesto di Rai Storia. La rete, fruibile sul canale 54 del digitale terrestre, propone dalle 12:00 del 2 agosto uno speciale di Italiani. Il format, che racconta la storia del nostro paese mediante le vicende umane di uomini e donne influenti per l’Italia, dedica l’intero appuntamento a Corrado. A narrare la puntata è presente il conduttore e storico Paolo Mieli.