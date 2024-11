Forum 2024, arriva Annamaria Bernardini De Pace: chi è, carriera e quando inizia la nuova edizione

Annamaria Bernardini De Pace entra nel cast di Forum 2024. La nota avvocata, dunque, è fra le nuove protagoniste del format, guidato ancora una volta da Barbara Palombelli.

Forum 2024 Annamaria Bernardini De Pace, l’esordio da giudice

Quello di Annamaria Bernardini De Pace non sarà il debutto assoluto a Forum. La legale, specializzata nel campo dei divorzi, già in passato ha spesso partecipato alla trasmissione, nel ruolo di consulente durante Lo Sportello di Forum. Da quest’anno, però, De Pace è chiamata ad esprimere i giudizi in prima persona, in quanto avrà, per la prima volta, il compito di fare la giudice ed emettere le varie sentenze.

Quella del giudice di Forum è una delle figure storiche della nostra televisione. D’altronde, sono decine i professionisti che si sono alternati in tale ruolo, acquisendo spesso grande popolarità. È il caso di Santi Licheri, probabilmente il magistrato più noto dello show, avendo partecipato dal 1985 al 2009. Altri giudici molto conosciuti sono Tina Lagostena Bassi e Fernando Imposimato, nel cast del programma rispettivamente per dieci e sette anni. Lo scorso anno, i giudici erano Francesco Foti, Melita Cavallo, Bartolo Antoniolli e Simona Napolitani.

La carriera dell’avvocata divorzista

L’arrivo di Annamaria Bernardini De Pace potrebbe dare un valore aggiunto a Forum 2024. D’altronde, l’avvocata divorzista è un volto già molto noto della televisione italiana. Esperta in diritto di famiglia e della persona, esercita presso il foro di Milano. Nel tempo ha assistito una lunga serie di vip, lavorando a divorzi molto seguiti dai media, come quello fra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Anche grazie a tale fatto, Annamaria Bernardini De Pace è stata ospite di vari programmi televisivi, sia delle reti Rai che di quelle Mediaset. In tali contesti ha mostrato un carattere molto combattivo, che potrebbe ben adattarsi ad un contesto come quello di Forum.

Forum 2024 Annamaria Bernardini De Pace, quando inizia la prossima edizione

L’edizione 2024 di Forum, come di consueto, è in onda su Canale 5 da settembre. In particolare, la trasmissione dovrebbe partire il prossimo lunedì 9 settembre, rigorosamente dalle 11:00 sulla rete ammiraglia del Biscione. Ogni puntata ha una durata di circa due ore, terminando verso le ore 13:00, in concomitanza con l’avvio dell’edizione del TG5. Nel primo pomeriggio, poi, è riproposto l’appuntamento con Lo Sportello di Forum, su Rete 4.

Al timone di entrambi i format c’è la già citata Barbara Palombelli. Quest’ultima ha debuttato nel programma nel 2013, anno nel quale ha raccolto il timone da Paola Perego. La prossima, per Palombelli, sarà la dodicesima edizione consecutiva da padrona di casa.