Grande Fratello 2024-2025, le indiscrezioni sul cast: ci sarebbero Enzo Paolo Turchi e Clarissa Burt

A partire da settembre, torna in onda, rigorosamente su Canale 5, il Grande Fratello 2024-2025 e, da qualche settimana, fioccano le indiscrezioni sul cast. La nuova edizione del reality dovrebbe partire lunedì 16 settembre.

Grande Fratello 2024-2025 cast, i possibili concorrenti

Anche nell’edizione 2024-2025, il cast del Grande Fratello sarà composto da vip e da persone comuni. A tal proposito, i casting sono partiti già da qualche settimana ed hanno girato varie località del nostro paese.

Al momento, né Mediaset né Alfonso Signorini hanno ufficializzato i nomi dei concorrenti. Tuttavia, vi sono varie indiscrezioni che non sono state smentite ma neanche confermate. È il caso di Clarissa Burt, attrice originaria degli Stati Uniti e nota nel nostro paese per aver lavorato per registi come Francesco Nuti.

Altro possibile protagonista del Grande Fratello 2024-2025, secondo quanto riferisce Dagospia, è il coreografo Enzo Paolo Turchi e i discussi protagonisti di Temptation Island Lino ed Alessia. In lizza anche Vera Gemma, che in un’intervista a Diva e Donna ha confermato di aver incontrato gli autori, specificando, comunque, di non aver ancora firmato nessun contratto. Altri probabili vip concorrenti sono Margherita Zanatta, conosciuta soprattutto sui social, la modella Garance Authié e gli attori di soap Jago Garcia, Clayton Norcross e Javier Martinez. Sembra oramai certo il nome di Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazzosa.

Karina Cascella e Cristina Plevani hanno smentito il loro ingresso nella Casa

Alcune delle indiscrezioni in merito al cast del Grande Fratello 2024-2025, invece, hanno già ricevuto delle smentite. È il caso di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione italiana del reality. Sui social, oramai qualche settimana fa, ha chiarito: “Apprendo di questa notizia da internet (…), io non ne so nulla, il GF è l’ultimo dei miei pensieri”.

Leggermente diversa è la situazione di Karina Cascella. L’influencer, infatti, ha confermato di aver fatto un provino, aggiungendo, però, che non varcherà la porta rossa: “Mi hanno contattato gli autori, sono andata a fare due chiacchiere. Tuttavia, ho dovuto dare una risposta dettata dalle mie priorità, ovvero la famiglia, la mia attività e la mia bambina che inizierà il liceo. Sei mesi lontana da tutto sono davvero troppi”.

Vi sarebbe, poi, una lunga lista di volti celebri che hanno rifiutato di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Fra loro, ci sono Emanuele Filiberto, Ron Moss, Antonio Orefice e Lino Banfi.

Grande Fratello 2024-2025 cast, confermata Cesara Buonamici

In attesa di avere qualche certezza in più in merito al cast, non dovrebbero esserci cambiamenti dal punto di vista della conduzione per il Grande Fratello 2024-2025. Al timone dello show, infatti, c’è ancora una volta Alfonso Signorini, alla sesta esperienza da presentatore del reality. Al suo fianco, in qualità di opinionista, torna Cesara Buonamici. Confermata Rebecca Staffelli, che ha il compito di monitorare i social durante le puntate in diretta della trasmissione.