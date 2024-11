Stasera in tv mercoledì 21 agosto 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 21 agosto 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Monica Maggioni, Newsroom. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv mercoledì 21 agosto 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, il telefilm Squadra Speciale Cobra 11, con Erdogan Atalay. Titolo dell’episodio di stasera: “Speranza”. Un uomo irrompe in una stazione di servizio e rapisce il gestore. Si tratta di Justus, a cui è stata rapita la figlia e che è certo di aver sequestrato il responsabile del rapimento. La polizia interviene e Semir (Erdogan Atalay), che era già lanciato all’inseguimento, viene anche lui rapito.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Newsroom. Monica Maggioni è sempre pronta ad andare in video per coprire in tempo reale i grandi eventi destinati a cambiare la storia. Lo ha fatto anche lo scorso 31 luglio quando “Newsroom” è stato trasmesso in diretta per raccontare le conseguenze della morte a Teheran di Ismail Haniyeh, il leader di Hamas.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. In Tina Modotti (1896-1942), la passione per la fotografia è pari all’impegno politico. Gira il Messico, per fotografare le condizioni di vita dei contadini, la miseria del Paese e la fine delle speranze accese dalla rivoluzione zapatista.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. La lunga estate di lavoro di Giuseppe Brindisi prosegue con una nuova puntata del suo talk di approfondimento nato nel 2021. L’attualità, con le notizie di cronaca, e la politica italiana e internazionale, con le prossime mosse del governo Meloni e la corsa alla Casa Bianca, sono sempre in primo piano.

Su Tv8, alle 21.20, il comedy show Sconcert. A metà tra concerto musicale e comedy show, questo speciale con Nino Frassica offre un grande spettacolo con musicisti, comici, attori e poeti. Un incredibile circo di personaggi in cui Frassica fa la parte del domatore e del leone.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Terza delle quattro puntate in replica dell’edizione 2023. Stasera Gabriele Corsi racconta le prime eliminazioni nelle fattorie di due dei cinque contadini: Davide, di Buglio in Monte (Sondrio) e Filippo, di Rosignano Marittimo (Livorno).

Su Real Time, alle 21.30, il reality Amore alla prova. Terzo appuntamento con Giulia De Lellis e il dottor Matteo Radavelli, terapeuta, che seguono le 4 coppie che hanno deciso di mettersi alla prova scambiandosi i partner per 14 giorni. Queste devono ora affrontare nuovi equilibri, dubbi e scelte.

I film di questa sera mercoledì 21 agosto 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film horror del 2019, di Ari Aster, Midsommar – Il villaggio dei dannati, con Florence Pugh, Jack Reynor. Dani e Christian, giovane coppia americana, si regala una vacanza in Svezia, in occasione di un noto festival di mezza Estate. Ma l’evento si trasforma ben presto in un incubo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Antonio Padovan, Finché c’è prosecco c’è speranza, con Giulio Battiston. L’ispettore Stucky viene chiamato ad investigare su un apparente caso di suicidio, avvenuto sulle colline del Prosecco. Appena promosso, tenta goffamente di portare avanti le indagini.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2022, di Alex Murrull, Sogno olimpico, con Jaime Lorente, Alvaro Cervantes. La vera storia della Nazionale spagnola di pallanuoto che nel ’92 vinse l’argento ai Giochi di Barcellona perdendo in finale con l’Italia. Il racconto si concentra su Pedro Garcìa Aguado (Jaime Lorente) e Manel Estiarte (Alvaro Cervantes). Nonostante le personalità opposte, trovarono un’intesa vincente.

Su Iris, alle 21.10, il film di spionaggio del 1959, di Alfred Hitchcock, Intrigo internazionale, con Cary Grant, Eva Marie Saint. Scambiato per una spia, Roger Thornhill è braccato da una pericolosa organizzazione. Una donna affascinante sembra volerlo aiutare, ma potrà fidarsi di lei?

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 1983, di Adrian Lyne, Flashdance, con Jennifer Beals. Pittsburgh, Pennsylvania. Alex lavora come saldatrice e arrotonda il salario ballando in un locale notturno. Ma il suo sogno è essere ammessa ad una scuola di danza per diventare ballerina professionista.

Stasera in tv mercoledì 21 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2004, di Steven Soderbergh, Ocean’s Twelve – Il gioco continua, con George Clooney. Benedict esige la restituzione dei soldi che Ocean ha rubato dai suoi casinò. Per trovare la somma, Danny si reca in Europa con la banda per mettere a segno un furto sensazionale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Peter Weir, The Way Back, con Colin Farrell, Mark Strong, Jim Sturgess. Un tenente dell’esercito polacco viene condannato per spionaggio a 25 anni di lavori forzati in un gulag siberiano. Con sei carcerati, oranizza una rocambolesca fuga.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1985, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro, con Michael J. Fox. Il dottor Brown mette a punto una macchina del tempo, con cui spedisce il giovane Marty McFly nel 1955. Lì, il ragazzo incontra i suoi genitori non ancora fidanzati.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Brad Peyton, San Andreas, con Dwayne Johnson, Carla Gugino. Un devastante terremoto colpisce la California. Il pilota Ray Gaines e l’ex moglie fanno fronte comune per salvare la loro figlia in viaggio da Los Angeles a San Francisco.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Antonin Baudry, Wolf Call – Minaccia in alto mare, con Francois Civil. Chanteraide, addetto al sonar a bordo di un sottomarino francese, riconosce qualsiasi rumore. Un giorno commette un errore e mette a rischio l’equipaggio: cerca di recuperare, ma…