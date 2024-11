Una Estate Italiana, dall’11 agosto Anna Falchi al timone del nuovo talk show estivo di Rai 1

Domenica 11 agosto debutta il programma Una Estate Italiana. Con tale titolo si intende il nuovo talk show estivo di Rai 1.

Una Estate Italiana, la trasmissione in onda dal giardino del Grand Hotel di Rimini

Una Estate Italiana è un branded content Rai, prodotto dalle società Alter Ego ed E.G.E Produzioni. Diretto da Giorgio Marchesani, gli autori che lavorano al format sono Sissi Zosi, Giorgio Marchesani, Paolo Palmarocchi e Solange Volpicelli.

La prima edizione dello show, novità dei palinsesti estivi di Rai 1, è composta da quattro puntate. Esse sono trasmesse sulla rete ammiraglia la domenica pomeriggio, a partire dalle ore 15:30. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 50 minuti e sono fruibili in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.

Al timone di Una Estate Italiana c’è la coppia composta da Anna Falchi e Fabrizio Rocca. La prima, da qualche anno, è la padrona di casa de I Fatti Vostri, storica trasmissione del mezzogiorno di Rai 2. Il secondo, invece, è da tempo il conduttore di Bellissima Italia. La trasmissione è in onda dal giardino del celebre Grand Hotel di Rimini.

Un programma per raccontare l’estate degli italiani

Una Estate Italiana, come intuibile già dal titolo, ha l’obiettivo di raccontare in che modo gli italiani vivono la bella stagione. In particolare, grazie alle dichiarazioni di ospiti ed inviati, Falchi e Rocca propongono un focus sui grandi eventi estivi, come i concerti nelle piazze e negli stadi. Inoltre, il format propone storie ed aneddoti per omaggiare tutto ciò che ha contribuito, nel tempo, a trasformare il nostro paese in una delle mete turistiche più ambite al mondo.

Una Estate Italiana, gli ospiti e i temi della prima puntata

Nella prima puntata di Una Estate Italiana, in onda domenica 11 agosto, si parla dell’evento Filming Italy Sardegna Festival 2024. Direttamente dalla rassegna sono raccolte le dichiarazioni di alcuni grandi attori italiani, come Silvio Orlando e Salvatore Esposito. Nello studio, poi, si cucinano alcune ricette tipiche dell’Emilia Romagna con lo chef Alessandro Trovato e l’esperta Margherita Barbieri. Infine, è previsto un lungo servizio su Torre di Palme, suggestivo borgo in provincia di Fermo, nelle Marche.

Molti gli ospiti che si alternano sul palco di Una Estate Italiana di domenica 11 agosto. In primis c’è La Signora Coriandoli, noto personaggio interpretato dall’attore Maurizio Ferrini. C’è Denis Amadori, appartenente ad una importante famiglia di imprenditori dell’Emilia Romagna. Per la musica atteso Mirko Casadei, figlio dell’indimenticabile Raoul Casadei, re del liscio scomparso nel 2021.