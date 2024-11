Linea Verde Estate, la puntata del 11 agosto: da Magliano a Grosseto, in Toscana

Domenica 11 agosto, su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Linea Verde Estate. Il programma è visibile a partire dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde Estate 11 agosto, la Toscana

Al timone di Linea Verde Estate torna la consueta coppia composta da Peppone Calabrese e da Angela Rafanelli. La trasmissione, oltre che in televisione, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

La protagonista di Linea Verde Estate di domenica 11 agosto è la Toscana. Il punto di partenza del viaggio è nel borgo Magliano. Qui è raccontata la storia dell’Abbazia di San Bruzio, costruita dai monaci Camaldolesi intorno all’anno 1000. Del monastero oggi in rovina sono ancora visibili alcuni resti, come l’abside e, soprattutto, la cortina muraria esterna.

I simboli della Maremma

Da Magliano, a Linea Verde Estate dell’11 agosto, si prosegue verso il cuore della Maremma, storica zona della Toscana. Le telecamere di Rai 1 visitano alcune delle realtà più importanti della provincia. In primis si va alla scoperta di una delle aziende agricole più prestigiose del nostro paese. Tale attività conta oltre 4 mila ettari di superfici coltivabili, pascoli naturali ed oliveti, oltre a mandrie di vacche maremmane allevate ancora allo stato brado.

All’interno della Tenuta Agricola di Alberese, in seguito, è proposto un focus sulle pompe a vento. Si tratta di un efficiente sistema utilizzato per recuperare l’acqua dei pozzi, realizzato per la prima volta nel XIX secolo dall’ingegnere Vivarelli.

Linea Verde Estate di oggi si sposta nel Parco Regionale della Maremma, composto da 400 ettari di terreno. In esso è narrata la storia di una famiglia che da quattro generazioni si prende cura di questa terra. Inoltre è intervistata Ariane, che spiega in che modo avviene la coltivazione e la produzione del riso maremmano.

Linea Verde Estate 11 agosto, i Monti dell’Uccellina e la Casata dei Lorena

Linea Verde Estate mostra il bosco di macchia mediterranea che ricopre i Monti dell’Uccellina. In un secondo momento sono raggiunte le pinete impiantate dalla Casata dei Lorena. Quest’ultima è una terra modificata dai vecchi canali di bonifica della palude, dove scorrono le acque del fiume Ombrone, il secondo più lungo della Toscana dopo l’Arno. Per il gran finale, Peppone e Rafanelli sono nel centro di Grosseto, città capoluogo di provincia che conta oltre 80 mila abitanti. Qui i due conduttori gustano i tipici tortelli maremmani, tipologia di pasta di forma quadrata e farciti con ricotta, spinaci, noce moscata e pecorino.