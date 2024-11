Yoga Radio Bruno Estate, l’edizione 2024 al via il 12 agosto: conduttori e cast

Lunedì 12 agosto prende il via l’edizione 2024 di Yoga Radio Bruno Estate. Il programma musicale è in onda dalle 21:20 circa su La5, rete fruibile sul canale 30 del digitale terrestre.

Yoga Radio Bruno Estate 2024, chi sono i conduttori

Come intuibile dal titolo, Yoga Radio Bruno Estate 2024 è uno show realizzato dall’emittente radiofonica Radio Bruno. Quest’ultima, nata nella metà del 1970, è on air in diverse regioni del nostro paese, soprattutto in Emilia Romagna e in Toscana. Le serate non sono in onda su La5 in diretta, in quanto già trasmesse in live ed in esclusiva su Radio Bruno TV.

Non cambia la coppia di conduttori che guida lo show. Così come lo scorso anno, infatti, tornano Enzo Ferrari ed Alessia Ventura. Il primo è uno degli speaker più noti ed apprezzati di Radio Bruno, dove conduce il programma Happy Hour, in onda tutti i giorni dalle 13:00 alle 15:00. La seconda, invece, è un volto molto conosciuto in televisione, avendo presenziato a format di successo come Mezzogiorno in famiglia.

I due presentatori, nel Yoga Radio Bruno Estate, sono supportati da Camilla Carnevali, Georgia Passuello, Arianna Bertoncelli e Laura Padovani.

Le tappe dell’edizione

L’edizione 2024 dello Yoga Radio Bruno Estate è composta da tre serate. La prima, in onda il 12 agosto su La5, in realtà si è svolta il 25 giugno scorso. La location scelta per l’evento è la centrale Piazza della Vittoria di Reggio Emilia. Il 19 agosto, invece, è possibile assistere alla tappa di Piacenza, originariamente girata il 9 luglio presso Piazza Cavalli. Infine, ciò che è accaduto il 17 luglio in Piazza Saffi di Forlì è trasmesso in televisione su La5 il 26 agosto.

Il prossimo 29 agosto, lo show ha un’ultima tappa, questa a volta in Piazza del Duomo a Prato. La diretta dovrebbe essere garantita solo sulla rete tv di Radio Bruno. Non è chiaro, al momento, se sarà visibile anche su La5.

Yoga Radio Bruno Estate 2024, il cast della prima puntata

Sono molti gli artisti che salgono sul palco nella prima puntata del Yoga Radio Bruno Estate. Direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo arrivano Clara, Emma, Alfa e Fred De Palma. Attesi Benji e Fede ed Orietta Berti, oltre a Rocco Hunt, in radio con Musica Italiana. Spazio anche a Baby K, Gaia, Dotan, Olly, July, Ermal Meta e Boomdabash. Da Amici di Maria De Filippi giungono Mida e Petit. È possibile seguire la serata in diretta streaming ed on demanda tramite il sito di Mediaset Infinity.