Stasera in tv martedì 13 agosto 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 13 agosto 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federico Ruffo, Filorosso Revolution. Su Rete 4, il film Psyco, con Antony Perkins.

Stasera in tv martedì 13 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il telefilm Master Crimes, con Muriel Robin. Titolo dell’episodio di stasera: “L’assassino perfetto”. Louise Arbus (Muriel Robin), professoressa di psicocriminologia, viene chiamata sulla scena di un crimine dal commissario Rugasira. Una donna è stata uccisa con 12 coltellate; il corpo, accomodato su una poltrona, è stato trovato lungo la linea ferroviaria. Louise coinvolge nell’indagine quattro dei suoi allievi.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Filorosso Revolution. Dalla corsa alla Casa Bianca ai conflitti in Ucraina e a Gaza senza dimenticare la cronaca italiana: questo e molto altro nella quarta puntata del programma condotto da Federico Ruffo. Presto vedremo il giornalista romano anche in “Mano a mano”, dal 2 settembre in seconda serata su Rai3.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Canale 5, alle 20.30, Calcio: Trofeo Silvio Berlusconi. La seconda edizione vede entrambe le squadre in campo, Milan e Monza, con un nuovo allenatore. I rossoneri sono guidati da Paulo Fonseca, che ha sostituito Stefano Pioli, mentre il timone della squadra brianzola è ora nelle mani di Alessandro Nesta, subentrato un mese fa a Raffaele Palladino.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Rivediamo il viaggio di Nina Palmieri nel complesso e meraviglioso universo femminile per parlare di tutto ciò che gli uomini dovrebbero sapere. Ad accompagnare Nina e a commentare le varie storie raccontate troviamo BigMama, Barbara Gallavotti, Melissa Panarello e altre donne rilevanti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. Costantino della Gherardesca è pronto ad esprimere giudizi sarcastici e diretti. In replica anche questa sera due episodi della 7° edizione del reality dove 4 spose si affrontano a viso aperto in una gara per eleggere il matrimonio più bello.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento Teen Uk. In attesa della nuova stagione del cult condotto da Flavio Montrucchio, parte lo spin off inglese del famoso dating show. Ragazzi di età fra i 16 ed i 19 anni faranno di tutto per conquistare la loro anima gemella.

I film di questa sera martedì 13 agosto 2024

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Daniel Cohen, La felicità degli altri, con Vincent Cassel. Léa, Marc, Karine e Francis sono un gruppo di amici molto affiatati, finché Léa confessa di aver scritto un romanzo. Quando il libro diventa un best-seller, il successo scatena tra loro piccole gelosie.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Gabriele Mainetti, Freaks Out, con Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria. Roma, 1943. Matilde, Cencio, Fulvio, Mario vivono come fratelli nel circo dell’ebreo Israel. Quando quest’ultimo scompare, i quattro restano soli nella città occupata dai nazisti.

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 1960, di Alfred Hitchcock, Psyco, con Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin. Dopo aver rubato 40mila dollari all’azienda per cui lavora, la segretaria Marion (Janet Leigh) scappa e si rifugia nel motel gestito dall’inquietante Norman Bates (Anthony Perkins) con la madre. Il film va in onda nel 125° anniversario della nascita del leggendario regista Alfred Hitchcock.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1999, di Lasse Hallstrom, Le regole della casa del sidro, con Tobey Maguire. Stati Uniti, Anni 40. Il giovane Homer Wells lascia l’orfanotrofio in cui è cresciuto per andare a lavorare in una fabbrica di sidro. Lì conoscerà l’amore e i dolori della vita.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 2006, di e con Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Rocky si è ritirato dalla boxe e ora gestisce un ristorante. Ma, quando una simulazione al computer lo indica come vincente in un ipotetico match contro il campione in carica, si convince a tornare sul ring.

Iris – Cine34

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1958, di Delmer Daves, Gli uomini della terra selvaggia, con Alan Ladd, Ernest Borgnine. Peter e John, ex detenuti, arrivano in una cittadina di frontiera dove vengono accolti con diffidenza. Lì, dopo un affare finito male, organizzano una rapina in una miniera.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2012, di Paolo Genovese, Immaturi – Il viaggio, con Raoul Bova, Ambra Angiolini. Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca, dopo aver passato l’esame di maturità, partono per la Grecia. Vivranno nuove avventure, rivelando ognuno le proprie debolezze.

Stasera in tv martedì 13 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, con Pierfrancesco Favino. I fratelli Carlo, Sara e Paolo, i consorti, le zie e i cugini si ritrovano per festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni. Ognuno porta con sé i propri problemi e le frustrazioni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di spionaggio del 2010, di John Madden, Il debito, con Jessica Chastain, Sam Worthington. 1965: Rachel, David e Stephan sono tre agenti del Mossad, incaricati di catturare un ex criminale nazista. La missione fallisce, ma la versione ufficiale è un’altra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Joe Pytka, Space Jam, con Michael Jordan. Una banda di alieni deve rapire i Looney Tunes. Per salvarsi, Bugs Bunny propone loro una partita a basket: se perde andranno tutti con loro. Ma al fianco del coniglio c’è il grande Michael Jordan.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Ron Howard, Angeli e demoni, con Tom Hanks, Ewan McGregor. Il professor Robert Langdon, esperto di simbologia, ha tempo fino a mezzanotte per sventare una terribile congiura che potrebbe distruggere Roma e la Città del Vaticano.