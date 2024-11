Reazione a Catena, Gli Zio Peppe sono i nuovi campioni: quanto hanno vinto e da dove vengono

Per il secondo giorno di fila cambiano i campioni di Reazione a Catena, con I Mezzi Marinai che sono stati sconfitti da Gli Zio Peppe. La compagine è riuscita a vincere la sfida andata in onda, rigorosamente su Rai 1, nella giornata di venerdì 16 agosto.

Reazione a Catena Gli Zio Peppe, chi sono i nuovi campioni

A dar vita a Gli Zio Peppe, nuovi campioni di Reazione a Catena, ci sono Gabriele, Francesco e Roberta. I tre sono parenti ed hanno deciso di chiamarsi in questo modo proprio per omaggiare il loro amato zio. La portavoce è Roberta, che lavora come linguista e che, rispondendo alla domanda diretta di Pino Insegno, svela di provenire da Fuorigrotta.

Come già detto, Gli Zio Peppe sono riusciti ad avere la meglio su I Mezzi Marinai. Questi ultimi, dunque, sono riusciti a rimanere nello show per una sola puntata. Nonostante la breve esperienza, i tre sono riusciti comunque a vincere 3.875 euro.

Come è andato il gioco finale

La partita fra I Mezzi Marinai e Gli Zio Peppe è stata abbastanza equilibrata. I campioni in carica, alla fine, hanno chiuso con un montepremi provvisorio più alto, pari a 78 mila euro. Gli sfidanti, invece, si sono fermati a quota 63 mila.

Per tale motivo, Gabriele, Roberta e Francesco hanno avuto la possibilità di affrontare la Zot, catena di parole che, se risolta, permette di ottenere cinque secondi in più di tempo ne L’intesa vincente. I tre, però, non sono riusciti a fornire la risposta corretta, concedendo in questo modo il bonus agli avversari.

Ne L’intesa vincente di Reazione a Catena del 16 agosto, Gli Zio Peppe sono riusciti ad ottenere sette punti. I Mezzi Marinai, invece, hanno fornito una performance disastrosa, riuscendo a collezionare tante gaffes (come l’aver affermato che Loretta Goggi conduce Ballando con le stelle) ed una sola risposta corretta.

Reazione a Catena Gli Zio Peppe, come è andato il gioco finale

Gli Zio Peppe, all’esordio a Reazione a Catena, sono giunti a L’ultima catena con un jackpot in palio di 100 mila euro. Molti gli errori commessi nella manche dai tre, al punto che il montepremi si è dimezzato varie volte, arrivando a quota 1.563 euro. Una somma, questa, che è scesa a 782 euro dopo l’acquisto del terzo elemento.

Roberta, Francesco e Gabriele hanno dovuto individuare il lemma vincente con Ba iniziale ed A finale, da associare a Premio e a Mercato. Dopo qualche secondo di riflessione, i tre hanno puntato su Banca. La risposta corretta, però, era Bancarella.