Reazione a Catena, I Mezzi Marinai sono i nuovi campioni: chi sono e quanto hanno vinto

Giovedì 15 agosto, nel giorno di Ferragosto, I Mezzi Marinai sono divenuti i nuovi campioni di Reazione a Catena. Il trio si è confrontato con Le Scrocchiarelle.

Reazione a Catena I Mezzi Marinai, chi sono i nuovi campioni

Nella puntata del 15 agosto di Reazione a Catena hanno esordito due compagini nuove in quanto le campionesse in carica, ovvero Le Stanghette, hanno dovuto abbandonare il gioco. Ad annunciarlo è stato il conduttore Pino Insegno, che ad inizio appuntamento ha sottolineato che le tre hanno dovuto lasciare il quiz per motivi di lavoro. Al timone del quiz per sette puntate, sono state fra le campionesse più longeve dell’intera edizione.

Le Scrocchiarelle è il team di Roberta, Erica ed Alessandra. Provenienti da Verona, sono amiche e colleghe, essendo impiegate in un ufficio di comunicazione. I Mezzi Marinai, vincitori di puntata, è animato da Matteo, Anna e Giosue. Sono amici ed arrivano da Procida, località di mare che ha ispirato la scelta del nome. Matteo, il portavoce, afferma: “Io sono un docente di navigazione, Anna è una logopedista mentre Giosue lavora come docente di chimica”.

Come è andata L’intesa vincente

La partita di Reazione a Catena del 15 agosto è stata molto equilibrata. Alla fine, I Mezzi Marinai hanno prevalso, accumulando un montepremi provvisorio di 87 mila euro, contro i 54 mila delle sfidanti.

Queste ultime hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot, catena di parole che, se risolta, permette di ottenere cinque secondi in più di tempo ne L’Intesa vincente. Roberta, Erica ed Alessandra, però, non hanno sfruttato l’occasione, fornendo il lemma errato e concedendo tale bonus agli avversari.

Ne L’Intesa vincente di Reazione a Catena del 15 agosto, Le Scrocchiarelle sono riuscite ad ottenere sei punti. Una performance simile è quella de I Mezzi Marinai, che hanno sfruttato i secondi in più a disposizione, riuscendo a chiudere con sette parole indovinate.

I Mezzi Marinai, al loro esordio ne L’ultima catena di Reazione a Catena, hanno giocato per un montepremi di 124 mila euro. Una cifra, questa, che anche a causa di una gestione errata dei passo ha subito vari dimezzamenti, riducendosi a 7.750 euro. Tale somma di denaro è stata ulteriormente suddivisa dopo la decisione dei tre di acquistare il terzo elemento.

Matteo, Anna e Giosue hanno dovuto individuare la parola vincente con Ca iniziale ed A finale, da associare a Semplice e a Credito. I tre, dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato su Carta. La scelta si è rivelata essere corretta, con I Mezzi Marinai che hanno vinto 3.875 euro.