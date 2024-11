La Notte dei Serpenti, su Rai 2 il concerto-evento di Enrico Melozzi: il cast e la scaletta

Ad un mese di distanza dall’evento, arriva, su Rai 2, il concerto La Notte dei Serpenti. La manifestazione è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:20.

La Notte dei Serpenti, l’ideatore è Enrico Melozzi

La Notte dei Serpenti è una produzione originale della società Aut Aut, di proprietà di Angelo Bazzolini. Quest’ultimo ha curato la regia dello show, che ha giovato delle coreografie realizzate dal corpo di ballo composto da Lusymay Di Stefano, Laura Esposito, Gabriella Caruso, Ilaria Frazzetto, Federico Mella, Michela Caruso e Francesco Rosario Zappalà.

L’ideatore del concerto è il Maestro d’orchestra Enrico Melozzi. Quest’ultimo, oltre ad essere un rinomato musicista, è un volto oramai noto anche in televisione, grazie alle varie partecipazioni al Festival di Sanremo in qualità di Direttore d’orchestra. Melozzi, nella serata-evento, sale più volte sul palco, accompagnando i vari ospiti che si alternano sul palco.

La conduttrice è Andrea Delogu

La Notte dei Serpenti, giunta alla seconda edizione, non è in onda su Rai 2 in diretta. La manifestazione, infatti, si è svolta nelle scorse settimane, a luglio, presso lo Stadio del Mare. A condurre l’intera manifestazione c’è Andrea Delogu, che nella prossima stagione televisiva sarà fra le protagoniste del daytime della seconda rete della TV di Stato, dove condurrà La porta magica, nuovo format in partenza il 7 ottobre.

Al centro della rassegna vi è la grande musica. Durante la trasmissione, infatti, sono omaggiati alcuni degli elementi chiave della cultura popolare abruzzese. È possibile seguire lo show in streaming su Rai Play e in diretta radiofonica su Rai Radio 1.

La Notte dei Serpenti, gli ospiti

Sono tanti gli artisti di fama nazionale a salire sul palco durante La Notte dei Serpenti. In primis è protagonista Al Bano, capace di vendere oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo ed autore di successi come Felicità, Ci sarà e Sharazan. Spazio ad Umberto Tozzi, altro rappresentante della musica italiana noto in tutto il globo, specie grazie ad hit del calibro di Ti amo, Gloria e Gente di mare.

Ne La Notte dei Serpenti ci sono i Coma_Cose, duo musicale nato nel 2016 e in rotazione radiofonica con Malavita. Presenti Colapesce Dimartino, la cui notorietà è dovuta soprattutto alla doppia partecipazione in gara al Festival di Sanremo, dove hanno lanciato le hit Musica leggerissima e Splash (nel 2020 e nel 2023). Coinvolta l’artista Noemi, oltre a Giovanni Caccamo. Infine, nella scaletta della serata evento c’è Filippo Graziani, musicista e figlio dell’artista Ivan Graziani.