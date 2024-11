Sesso e potere The loudest voice miniserie su La7: trama, cast e curiosità

Un irriconoscibile Russell Crowe è il protagonista di Sesso e potere The loudest voice. La miniserie è visibile, in prima visione in chiaro in Italia, a partire venerdì 23 agosto, dalle ore 21:20 circa su La7.

Sesso e potere The loudest voice, regista e dove è girata

Tratta dall’omonimo libro scritto da Gabriel Sherman, la miniserie è originaria del 2019, quando è stata trasmessa con il titolo The loudest voice sull’emittente locale Showtime. Appartenente al genere drammatico, racconta la storia di Roger Ailes, interpretato da Russell Crowe e che ha trasformato Fox News in una delle all news più potenti ed influenti del pianeta.

Ideata da Alex Metcalf e Tom McCarthy, le società che l’hanno realizzata sono Blumhouse Television, 3dot Production e Slow Pony. La sceneggiatura è scritta da Tom McCarthy, Gabriel Sherman, Alex Metcalf, Jennifer Stahl, John Harrington Bland e Laura Eason. La regia, invece, è di Kari Skogland, Stephen Frears, Jeremy Podeswa e Scott Z. Burns. Le riprese si sono svolte a New York.

La miniserie è composta da sette episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La7, venerdì 23 agosto, propone i primi quattro.

Sesso e potere The loudest voice, la trama

La trama inizia nel 1995. Roger Ailes ha appena lasciato la CNBC quando decide di fondare, con Rupert Murdoch, una nuova rete di notizie h24 chiamata Fox News. Nonostante alcune difficoltà iniziali, il progetto va in porto e le trasmissioni vanno in onda dal 1996.

Durante Sesso e potere The loudest voice, le vicende di Roger Ailes si mischiano con quelle che hanno segnato la storia moderna degli Stati Uniti e del pianeta. È il caso degli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre del 2001. Tale fatto, oltre ad aver provocato la guerra in Iraq, ha permesso a Fox News di scalare le classifiche dei canali tv più visti dagli statunitensi.

Spoiler finale

In seguito, durante la puntata del 23 agosto di Sesso e potere, è proposto un focus sul legame fra il protagonista e la politica. Convinto sostenitore dei conservatori, Roger decide di avviare una dura campagna comunicativa per screditare Barack Obama durante la campagna elettorale del 2008.

Sesso e potere The loudest voice, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Sesso e potere The loudest voice, miniserie i cui primi appuntamenti sono visibili su La7 venerdì 23 agosto.