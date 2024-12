CircoMax Una notte di hit, su Canale 5 la serata evento con Max Pezzali e tanti ospiti: il cast e la scaletta

Se sulla TV di Stato è lo sport a fare la voce grossa, Mediaset risponde con la musica. Mercoledì 28 agosto, nel giorno in cui Rai 2 propone la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi 2024, Canale 5 trasmette, in prima visione, lo spettacolo CircoMax Una notte di hit. La serata evento è trasmessa dalle 21:20.

CircoMax Una notte di hit, i festeggiamenti per i trent’anni di carriera di Max Pezzali

Il grande protagonista di CircoMaxUna notte di hit è Max Pezzali. Il cantautore ha iniziato la sua carriera con gli 883, iconico gruppo che ha dominato la scena musicale italiana negli anni ’90. In seguito, a partire dal 2004, Pezzali ha avviato la carriera da solista, ottenendo comunque un ottimo successo.

L’artista, nella stagione 2022-2023, ha svolto un lunghissimo tour che ha attraversato varie parti d’Italia e che è durato numerosi mesi. La tournée si intitolava Max30 e, come intuibile dal titolo, era una grande festa per celebrare i 30 anni di carriera di Max Pezzali. Da qui l’idea di dar vita a CircoMax Una notte di hit, registrato il 2 settembre del 2023 presso l’iconico Circo Massimo di Roma.

Le canzoni previste

In CircoMax Una notte di hit, il cantante Max Pezzali è accompagnato dalla sua consueta band di musicisti. Alla batteria c’è Giordano Colombo, al basso è presente Marco Mariniello e alla tastiere c’è Ernesto Ghezzi. A loro si aggiungono Giorgio Mastrocola e Davide Ferrario. Entrambi curano le chitarre, al secondo è affidata anche la gestione delle sequenze.

Nelle oltre due ore e mezza di spettacolo, Max Pezzali allieta il pubblico con alcuni dei suoi più grandi successi. Dei veri e propri inni generazionali, che sono entrati di diritto nella storia della musica italiana. Fra gli altri, sono eseguiti, in live, i brani Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Nord Sud Ovest Est, Come mai e Una canzone d’amore.

CircoMax Una notte di hit, gli ospiti

Numerosi gli ospiti che salgono sul palco del Circo Massimo in occasione del CircoMax Una notte di hit. Il protagonista Max Pezzali duetta con Colapesce Dimartino e il duo Paola e Chiara. Presenti anche Dargen D’Amico e Gazzelle, entrambi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Coinvolto, inoltre, il rapper Lazza, in estate ai vertici delle classifiche con 100 Messaggi. Infine, ci sono Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, e gli Articolo 31. Per ripercorrere la storia della dance music c’è lo speciale Deejay Time con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso.