Festival di Sanremo 2025, il regolamento: 24 Big in gara, tornano le Nuove Proposte

Il regolamento del Festival di Sanremo 2025 è ora ufficiale. Dopo tante indiscrezioni, la Rai ha confermato alcuni, significativi cambiamenti rispetto agli ultimi anni targati Amadeus.

Festival di Sanremo 2025 regolamento, ridotto il numero di cantanti in gara

La prima grande novità presente nel regolamento del Festival di Sanremo 2025 è la riduzione del numero di Big in gara. Lo scorso anno, infatti, Amadeus scelse di far gareggiare sul prestigioso palco dell’Ariston ben trenta artisti, ventisette già affermati e tre provenienti dal circuito di Sanremo Giovani. Se è vero che tale scelta ha favorito la musica, sicuramente ha condizionato l’intera manifestazione, le cui serate hanno chiuso a notte fonda, talvolta anche dopo le 02:00.

Decisamente differente sarà la situazione nell’era Carlo Conti. Come ufficializzato nel regolamento del Festival di Sanremo 2025, i Big in gara nella kermesse saranno ventiquattro, sei in meno rispetto al 2023. Rispetto al triennio 2015-2017, comunque, Conti ha aumentato il numero di artisti in gara: nelle sue prime due edizioni erano 20, mentre nell’ultima erano 22.

Il ritorno delle Nuove Proposte

Altra importante innovazione presente nel regolamento di Sanremo Giovani 2025 è il ritorno delle Nuove Proposte. Saranno quattro i cantanti che si contenderanno il titolo. Essi si affrontano in due semifinali, previste il mercoledì e il giovedì e votate da tutte le giurie. I due vincitori di ciascun semifinale si fronteggiano nella finale del venerdì. A decretare il vincitore vi sono i voti combinati provenienti dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web e dalla confermata Giuria delle Radio. Esse hanno un peso rispettivo del 34%, 33% e 33%.

Festival di Sanremo 2025 regolamento, i contenuti delle cinque serate

Nel regolamento del Festival di Sanremo 2025 sono chiariti i contenuti delle cinque serate, previste su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio. Il martedì salgono sul palco tutti i 24 artisti, votati solo dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Il mercoledì e il giovedì, oltre alle due semifinali delle Nuove Proposte, si esibiscono dodici Campioni votati dal Televoto e dalla Giuria delle Radio (con un peso rispettivo del 50%).

Nella quarta serata del venerdì, oltre alla finale delle Nuove Proposte, è confermata la sempre molto apprezzata gara delle Cover. Tutti i 24 Big si esibiscono in compagnia di un ospite, con il quale ripropongono una hit edita nazionale od internazionale. A giudicare le esibizioni ci sono Televoto, Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio, valevoli per il 34%, 33% e 33%.

Infine, il regolamento del Festival di Sanremo 2025 termina spiegando il meccanismo di funzionamento del sabato. In primis cantano i 24 artisti, votati da tutte le giurie. Le votazioni per ogni cantante si sommano a quelle ottenute nella seconda e terza serata. In tale modo è calcolata una media, dalla quale è stilata la classifica finale. Fra i primi cinque è riaperto il voto, anch’esso con protagonista tutte le giurie. I singoli voti si sommano a quelli avuti precedentemente. Il primo sarà incoronato vincitore.