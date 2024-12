Bake Off Italia 2024, i nomi dei concorrenti e le novità: arriva Iginio Massari

Sarà un’edizione ricca di novità quella 2024 per Bake Off Italia. Il celebre format, guidato ancora una volta da Benedetta Parodi, giunge alla dodicesima stagione.

Bake Off Italia 2024, chi sono i giudici

Bake Off Italia 2024, come da tradizione, è in onda il venerdì, in prima serata su Real Time. La prima puntata è trasmessa venerdì 6 settembre. Il fulcro dello show è la gara fra i pasticceri amatoriali, che attraverso varie manche devono provare a convincere i giudici.

A tal proposito, sono confermati i tre dell’anno scorso. In primis è presente Ernst Knam, volto del format sin dal suo arrivo in Italia. Al suo fianco torna Damiano Carrara, altro veterano coinvolto per l’ottava edizione consecutiva. Atteso anche Tommaso Foglia, al suo terzo anno di fila nella trasmissione. A loro si aggiunge un altro giudice, ovvero Iginio Massari. Si tratta di uno dei pasticceri più famosi del nostro paese, che in passato ha spesso presenziato come giurato speciale a MasterChef Italia, dimostrando grande severità.

La novità della selezione

Bake Off Italia 2024 è girato, ancora una volta, nella suggestiva Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore. Altra novità riguarda il cast di concorrenti. Rispetto alle passate edizioni, infatti, nel primo appuntamento sono stati convocati ben trenta pasticceri amatoriali, che devono cimentarsi in un’ultima, decisiva selezione. Ognuno di questi ha portato con sé un dolce fatto a casa. I giudici assaggiano tali preparazioni e decidono chi, secondo loro, merita di entrare nel tendone.

Bake Off Italia 2024, chi sono i primi a sottoporsi alla selezione

Fra gli chef che provano a superare la selezione finale di Bake Off Italia 2024 c’è l’imbianchino Sergio, 54enne di Milano che avrebbe voluto studiare pasticceria ma che, per motivi economici, ha dovuto accantonare il suo sogno ed iniziare a lavorare da giovanissimo. Coinvolta Giulia, mamma dal 2020 con la grande passione per la pasticceria. Un anno fa si è licenziata per dedicarsi completamente alla cucina.

Attesi Valeria e il 28enne Claudio, che hanno scelto entrambi di realizzare delle preparazioni dedicate ai loro rispettivi partner. C’è, poi, il giovane studente Francesco, originario di Biella ma che vive a Milano, dove frequenta l’Università. Coinvolta la 28enne Francesca di Torino, impiegata in una palestra e studentessa di psicologia. Spazio al professore 43enne Francesco, docente di religione in un liceo di Roma. Sogna di lavorare come pasticcere al Quirinale.

Altri protagonisti sono Mauro, Helen ed Alessio. Il primo ha 58 anni, ha tre figli ed è particolarmente legato ai propri attrezzi di cucina. La seconda ha 36 anni, è originaria di Napoli, ama la musica ed è un architetto. Il terzo è un impiegato 48enne di Como, molto legato alla figlia. Ci sono Federica (35enne mamma, lavoratrice full time e studentessa in un master universitario) e Manuela (insegnante di matematica alle scuole elementari).

Gli altri protagonisti dell’edizione

Fra i tanti candidati di Bake Off Italia 2024 c’è Alfonso, graphic designer di Acerra e grande amante dei lievitati. Richiamato dai giurati anche Alessandro, amante di pesca e meteorologia. Altri protagonisti sono Makiko, Giorgia e Domenica. La prima è originaria del Giappone, si è innamorata del nostro paese durante un viaggio in Europa, al punto da decidere di trasferirsi. La seconda ha 22 anni e frequenta la facoltà universitaria di matematica. L’ultima ha 61 anni, è follemente innamorata del marito e da sempre ama preparare dolci. Altri candidati sono la 25enne Anna di Trento, il 38enne milanese Alessio e la 44enne Germana, di Napoli.

Benedetta Parodi chiama sotto il tendone anche Roberta, studentessa di sociologia di soli 19 anni, oltre ad Elisabetta, nata in Russia ed impegnata nel settore della moda milanese. Fra coloro che partecipano ai casting, infine, c’è Alessia, che spera di trovare nella pasticceria la sua vocazione.