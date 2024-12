Un’Estate Italiana ultima puntata: ospite Valeria Fabrizi e reportage da Ostana

Domenica 1° settembre è in onda l’ultima puntata di Un’Estate Italiana. La trasmissione, novità dei palinsesti estivi di Rai 1, è visibile dalle 15:30. Al timone ci sono Anna Falchi e Fabrizio Rocca.

Un’Estate Italiana ultima puntata, viaggio alla scoperta di Ostana

In onda, come sempre, dal suggestivo giardino del Grand Hotel di Rimini, i due conduttori, anche nell’ultima puntata di Un’Estate Italiana, raccontano in che modo i nostri connazionali hanno vissuto la bella stagione. Branded content prodotto da Alter Ego e E.G.E Produzioni, è diretto da Giorgio Marchesani, che figura anche nell’elenco degli autori con Marco Lucci, Sissi Zosi, Paolo Palmarocchi e Solange Volpicelli.

In primis, durante l’appuntamento che chiude la prima edizione ci si reca alla scoperta delle bellezze di Ostana. Si tratta di un piccolo paese di borgate sparse sulla Valle Po, in provincia di Cuneo. Da qui è possibile godere di una vista eccezionale sul Monviso, sul Monte Rosa e sul Cervino. Rispetto ad altre realtà italiane, tale zona non ha subito gli effetti dello spopolamento, che invece interessa molte altre località di provincia. Numerose le attrazioni presenti, come la Chiesa di San Bernardo e i centri La Ruà e Champanho.

I temi

Durante l’ultima puntata di Un’Estate Italiana sono previsti dei servizi sui protagonisti sportivi di un’estate che è stata dominata dagli Europei di Calcio, dalle Olimpiadi di Parigi e dalle Paralimpiadi tutt’ora in corso. Un filmato, invece, mostra tutto ciò che è avvenuto durante il Vip Master di Tennis, che si tiene ogni anno a Milano Marittima e che ha radunato decine di celebrità, fra le quali c’è Valeria Marini, madrina dell’evento. Immancabile l’appuntamento con lo show cooking realizzato dallo chef Roberto Scarpelli e dall’esperta di enogastronomia Margherita Barbieri. Insieme, realizzano due piatti tipici della cucina dell’Emilia Romagna.

Un’Estate Italiana ultima puntata, gli ospiti

Numerosi gli ospiti presenti nell’ultima puntata di Un’Estate Italiana. In primis c’è l’attrice Valeria Fabrizi, che in carriera ha lavorato a decine di pellicole, affiancando registi del calibro di Luigi Comencini e Sergio Corbucci. Spazio all’attore Andrea Roncato, artista a tutto tondo, che vanta decine di partecipazione a pellicole cinematografiche e a programmi televisivi. Infine, è coinvolto l’imprenditore Bruno Piraccini. Quest’ultimo è al timone della società Orogel, eccellenza conosciuta in tutta Italia e che opera, de decenni, nel settore dei prodotti alimentari surgelati.

La Rai può essere soddisfatta dei risultati ottenuti dall’esperimento Un’Estate Italiana. Partito in sordina, con il primo appuntamento che ha convinto 629 mila persone con il 6,2% di share, le puntate sono cresciute nell’Auditel. Sette giorni fa, Falchi e Rocca hanno intrattenuto 869 mila persone, con il 9,23% di share.