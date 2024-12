Casa a prima vista 2024, dal 2 settembre la nuova edizione: novità, agenti immobiliari e concorrenti

È fra i programmi rivelazione degli ultimi anni e a partire da oggi, lunedì 2 settembre, inizia la nuova edizione. Stiamo parlando di Casa a prima vista, le cui puntate della stagione 2024 sono trasmesse, come sempre, dalle 20:30 circa su Real Time.

Casa a prima vista 2024, protagoniste ancora una volta le città di Roma e Milano

Casa a prima vista 2024, adattamento italiano del format francese Chasseus D’Appart, è una produzione originale di Blu Yazmine, che lo ha realizzato per conto della Warner Bros. Discovery. Al centro di ogni appuntamento, cinquanta quelli inediti previsti, vi è la gara fra tre agenti immobiliari. Essi, ancora una volta, operano soprattutto sulle zone adiacenti le città di Roma e di Milano.

Il debutto è avvenuto nel maggio del 2023 e, sin da subito, la trasmissione ha saputo conquistare tutti, divenendo un piccolo gioiello della televisione italiana. Gli appuntamenti della terza edizione, andata in onda su Real Time nelle scorse settimane, da maggio a giugno, ha chiuso con una media di 640 mila telespettatori, con una share del 3,4%. Si tratta di un dato molto positivo, considerando la media Auditel della rete e, soprattutto, la folta controprogrammazione presente in quella fascia oraria.

Non cambia il meccanismo di funzionamento

In Casa a prima vista 2024 non cambia il meccanismo di funzionamento del format, che ha appassionato migliaia di persone. In apertura di puntata, ai tre agenti immobiliari è proposto un video. Esso è realizzato da due potenziali compratori, che chiedono aiuto agli esperti nel tentativo di trovare la casa dei loro sogni.

Gli agenti si mettono alla ricerca delle abitazioni in vendita presenti nella zona e, in seguito, accompagnano i concorrenti nella visita della loro proposta immobiliare. Gli altri due agenti commentano ciò che avviene in tempo reale, svelando, con ironia, retroscena e segreti del mestiere. Alla fine della puntata, i compratori devono decidere la casa da acquistare. L’agente immobiliare che l’ha presentata, di conseguenza, è eletto vincitore.

Casa a prima vista 2024, chi sono gli agenti

Sono sei gli agenti di Casa a prima vista 2024. Tre sono schierati a Milano e i restanti sono presenti a Roma. Nelle nuove puntate, però, si mescolano fra loro, creando nuove ed inaspettate dinamiche. Nella capitale tornano Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri. La prima è leader nel settore degli immobili di lusso ed è determinata ed intraprendente. Il secondo è nel settore sin da giovane e, dopo aver lavorato per un gruppo immobiliare molto noto, ha fondato un suo marchio. Il terzo, invece, punta molto sull’empatia ed è manager di una società online.

A Milano, durante Casa a prima vista 2024 lavora, in primis, Ida Di Filippo. Venditrice abile e simpatica, collabora da tempo con Enti istituzionali e grosse aziende italiane. Con lei c’è Gianluca Torre, dipendente per una grande azienda internazionale e conosciuto con il soprannome di agente dei vip. Infine, è confermata Mariana D’Amico, che nonostante la giovane età ha un’esperienza di oltre 20 anni.