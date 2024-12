I Misteri di Murdoch 12 dal 2 settembre su Giallo: trama, cast e curiosità

A partire da oggi, lunedì 12 settembre, inizia I Misteri di Murdoch 12. La serie, appartenente al genere poliziesco, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa, su Giallo.

I Misteri di Murdoch 12, regista e dove è girata

La dodicesima stagione de I Misteri di Murdoch è una produzione originale di UKTV e Shaftesbury Films. Tratta dai romanzi di Maureen Jennings, che qui figura nel ruolo di ideatore della serie, la sceneggiatura dei nuovi appuntamenti è firmata da Mary Pedersen, Peter Mitchell, Simon MnNabb, Paul Aitken, Dan Trotta, Noelle Girard e Lori Spring. La regia, invece, è curata da Gary Harvey, Harvey Crossland, Alison Reid, Leslie Hope e Craig David Wallace.

I Misteri di Murdoch 12 ha esordito, in Canada, nel 2018. La stagione è composta da diciotto episodi inediti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Giallo, salvo ulteriori modifiche di palinsesto, ne trasmette due alla settimana, nel prime time del lunedì. Le riprese si sono svolte in varie località del Canada.

I Misteri di Murdoch 12, la trama

Nel corso de I Misteri di Murdoch 12, la famiglia protagonista organizza una festa per celebrare l’inaugurazione della loro nuova casa, progettata appositamente da Frank Lloyd. Nel bel mezzo del ricevimento, però, avviene un fatto che turba tutti i presenti. In seguito ad una violenta esplosione, un uomo perde la vita. Ben presto partono le indagini, che si concentrano sul movente legato alla gelosia. Nel frattempo, nonostante abbia mantenuto il ruolo di medico legale, Julia dedica gran parte del suo tempo allo studio per divenire chirurgo, lasciando a Violet Hart la responsabilità di gestire l’obitorio.

Spoiler finale

In seguito, nella prima puntata della dodicesima stagione della serie, una paziente di Julia muore dopo un intervento chirurgico in apparenza riuscito. La donna non accetta che la morte possa essere stata causata da un suo errore commesso durante l’operazione e si convince che la vittima sia stata uccisa, spingendo un dubbioso Murdoch ad indagare. Il protagonista, ben presto, scopre che in reparto vi sono stati altri decessi sospetti.

I Misteri di Murdoch 12, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de I Misteri di Murdoch 12, la cui prima puntata è trasmessa, in prima visione in Italia, lunedì 2 settembre, dalle 21:20 su Giallo.