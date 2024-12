Il Boss del Paranormal, il 3 settembre su DMax la quinta edizione: conduttore e temi

Martedì 3 settembre, su DMax, debutta la quinta edizione de Il Boss del Paranormal. Il programma, sulla rete visibile sul canale 52 del digitale terrestre, è trasmesso dalle 21:25 circa.

Il Boss del Paranormal quinta edizione, dodici le puntate previste

La società che ha realizzato Il Boss del Paranormal è la MKR Productions, che l’ha prodotto per Warner Bros. Discovery. Dodici gli appuntamenti inediti, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. La rete ne propone due ogni martedì, per sei settimane. DMax, oltre che sul digitale terrestre, è fruibile sul canale 170 di Sky e sul 28 di Tivùsat.

Al timone della quinta edizione de Il Boss del Paranormal torna Daniele Bossari. Quest’ultimo guida il format che indaga i fenomeni paranormali sin dalla prima puntata, andata in onda nel gennaio del 2020. Bossari, nello show, ricopre il ruolo di indagatore del mistero. Ogni giorno, in tutto il mondo, sono pubblicati migliaia di filmati e molti di questi, in apparenza, sembrano rivelare verità inafferrabili. Il padrone di casa, dunque, ha il compito di guidare lo spettatore, aiutandolo ad individuare i contributi video reali dalle bufale. Inoltre, sono approfondite varie leggende, analizzate dal punto di vista scientifico.

L’ambientazione dei nuovi appuntamenti è il Castello Visconteo

Novità di rilievo della quinta edizione de Il Boss del Paranormal è l’ambientazione. I nuovi appuntamenti, infatti, hanno come location il Castello Visconteo. Il maniero è situato a Trezzo sull’Adda ed è uno dei luoghi più misteriosi del nostro paese. Costruito nel 1300 da Barnabò Visconti, a lungo sia i Barbarossa che i Visconti lo hanno utilizzato come prigione.

Secondo le leggende, fra queste mura sarebbero morti, fra atroci sofferenze, molti prigionieri e i loro fantasmi ancora aleggiano nel palazzo. Fra le storie analizzate nei nuovi appuntamenti c’è quella della figlia di Bernabò, che è stata murata viva per la colpa di essersi innamorata dello stalliere.

Il Boss del Paranormal quinta edizione, i temi delle puntate

Numerosi i temi affrontati durante la quinta edizione de Il Boss del Paranormal. In primis ci si concentra sulla leggenda del ponte Paderno. Esso è stato progettato e costruito da un giovane architetto svizzero, che si è suicidato proprio nel giorno in cui era prevista l’inaugurazione dell’infrastruttura. A casa sua è stato ritrovato il progetto del ponte fatto a pezzi.

Un focus, poi, è proposto sulla presunta sagoma umana visibile in notti oscure, che si getta dalla torre e che si smaterializza prima di toccare terra. In questa zona, inoltre, sono numerose le segnalazioni di avvistamenti degli UFO e nel 2012 sono apparsi anche dei cerchi nel grano. Nella prima puntata, in onda il 3 settembre, è approfondito un video girato in Malesia che riprenderebbe un mostro.