Primo Appuntamento, dal 3 settembre la nuova edizione: confermato Montrucchio e il resto del cast

È uno dei programmi di punta dell’intrattenimento di Real Time ed oggi, martedì 3 settembre, partono le nuove puntate. Stiamo parlando di Primo Appuntamento 2024, in onda sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Primo Appuntamento 2024, al timone torna Flavio Montrucchio

Primo Appuntamento, anche nel 2024, è una produzione originale della società Stand By Me, che ha realizzato il programma per conto di Warner Bros. Discovery. Sono quindici gli appuntamenti inediti previsti, ognuno dei quali ha una durata di circa 90 minuti. Salvo modifiche improvvise di programmazione tv, Real Time li propone per altrettante settimane, nella giornata del martedì.

Al timone di Primo Appuntamento torna Flavio Montrucchio. Quest’ultimo è il padrone di casa della trasmissione sin dalla terza edizione, che è andata in onda nel 2019. Quella odierna, per Montrucchio, è la sesta edizione consecutiva da presentatore, l’ottava se si considerano anche gli spin off ambientati in crociera e in hotel.

Confermato il resto del cast

Flavio Montrucchio non è il solo ad aver ottenuto la riconferma a Primo Appuntamento 2024. Oltre a lui, infatti, presenziano tutti gli altri lavoratori del ristorante già protagonisti nel precedente ciclo di appuntamenti.

In primis c’è la maitre Barbara, che ha il compito di accogliere i single che giungono nel locale. Spazio anche a Mauro, barman che realizza i cocktail e che si intrattiene con i protagonisti in attesa dell’arrivo dei loro partner.

La suggestiva location che ospita tutte le puntate è quella della Tenuta Sant’Antonio a Tivoli, situata a poca distanza da Roma.

Primo Appuntamento 2024, il meccanismo di funzionamento e i single dell’esordio

Invariato il meccanismo di funzionamento di Primo Appuntamento 2024. In ogni puntata sono accolti otto single, che decidono di cercare la loro anima gemella svolgendo un appuntamento al buio. I protagonisti conoscono la persona con la quale cenano direttamente al ristorante. Al termine del pasto, devono decidere se uscire insieme o separati dal locale. Alla fine della puntata è comunicato l’andamento della coppia a qualche settimana di distanza dalla fine delle registrazioni.

Nel corso dell’appuntamento d’esordio del format, in onda martedì 3 settembre, presenziano due single decisamente particolari. Si chiamano Alessia e Krystal, sono mamma e figlia e hanno scelto di vivere insieme l’avventura di Primo Appuntamento. Inoltre, lo showman Carlo passa la serata con Roberta, alla ricerca di un cavaliere. Infine, hanno la possibilità di conoscersi Giulia e Francesco, accomunati dalla passione per i videogiochi.