Ci vediamo al bar, dal 5 settembre riparte il viaggio in Sicilia di Giusina Battaglia e Paolo Briguglia

Giovedì 5 settembre, Food Network, rete visibile sul canale 53 del digitale terrestre, propone le nuove puntate di Ci vediamo al bar. La trasmissione, giunta alla nuova edizione, è trasmessa dalle ore 22:00.

Ci vediamo al bar, al timone tornano Giusina Battaglia e Paolo Briguglia

Non cambiano i padroni di casa di Ci vediamo al bar. Il compito di condurre gli appuntamenti, infatti, è affidato ancora una volta alla coppia composta da Giusina Battaglia e da Paolo Briguglia. La prima, ideatrice del format, è una giornalista appassionata di cucina, che per anni ha lavorato, dietro le quinte, per star della televisione come Antonino Canavacciuolo. Nel 2020, con lo scoppio della pandemia da Covid-19, Giusina pubblica dei video-tutorial di cucina, che attirano le attenzioni del gruppo Discovery, che decide di affidarle lo show Giusina in cucina. Da quel momento in poi, per Giusina è un percorso tutto in ascesa, fra libri ed ospitate in tv. Paolo Briguglia, invece, è un attore molto apprezzato, che in carriera ha lavorato a titoli del calibro de I Leoni di Sicilia, Baarìa ed Il Cacciatore.

La gara fra le specialità di due bar siciliani

La nuova edizione di Ci vediamo al bar è prodotta da Casta Diva, che ha realizzato lo show per il gruppo Warner Bros. Discovery. Sono sei le puntate previste, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. In ogni appuntamento, Giusina e Paolo si recano in una determinata zona della Sicilia, dove gustano due specialità tipiche realizzate da altrettanti bar.

A suggerire tali locali vi sono due persone speciali, dei clienti affezionati che conoscono molto bene i bar e che prendono il nome de I Paladini. Giusina e Paolo, dopo aver approfondito la storia delle attività e dei loro proprietari, assaggiano la pietanza protagonista. Al termine, assegnano dei punti, che si sommano a quelli bonus dati dalle persone presenti in piazza. Il bar che ha realizzato la specialità più votata vince la puntata.

Ci vediamo al bar, le tappe dell’edizione

Numerose le località visitate durante l’edizione 2024 di Ci vediamo al bar. Il viaggio parte da Zafferana Etnea, borgo situato sulle pendici del vulcano Etna. In seguito, ci si sposta nella barocca Palazzola Acreide, per poi recarsi nella scogliera sulla costa catanese. Altra location nella quale Giusina e Paolo hanno girato gli appuntamenti è quella di Ortigia, quartiere che si trova nel cuore di Siracusa. Infine, il viaggio dei due conduttori termina ne centro storico di Catania.