Giusina in Cucina – Seacily Edition, torna il cooking show di Giusi Battaglia da sabato 18 giugno su Food Network

Sta per tornare Giusi Battaglia con la nuova edizione di Giusina in Cucina – Seacily Edition. Da sabato 18 giugno alle 15.45 su Food Network, Giusi andrà alla scoperta delle meraviglie di Agrigento. Insieme a Lello Analfino si recherà inoltre alla ricerca dei piatti tipici della località, tramandati da generazioni.

Giusina in Cucina -Seacily Edition – le nuove tappe

Dopo il successo della scorsa edizione, Giusi Battaglia sta per tornare ai fornelli con la versione estiva Giusina in Cucina – Seacily Edition. Ogni sabato, a partire dal 18 giugno alle 15.45 su Food Network, canale 33 del digitale terrestre, Giusina preparerà delle ricette fresche per l’estate, tipiche della regione siciliana. Farà da sfondo, in questa nuova edizione, la città di Agrigento.

Insieme a Lello Analfino dei Tinturia, seguirà un itinerario che parte da Porto Empedocle alla Scala dei Turchi, per poi passare dalla Valle dei Templi, alla Basilica di San Gerardo fino ad arrivare alla sabbia di Bovo Marina. Anche in questa seconda edizione di Giusina in Cucina – Seacily Edition, le protagoniste saranno le ricette, accompagnate da aneddoti raccontati dalla conduttrice, ma non solo. Proprio come nella scorsa edizione Giusina farà conoscere ai telespettatori ospiti che sveleranno trucchi e segreti dei piatti tipici della regione siciliana.

Al centro ci sarà appunto la tradizione culinaria della Sicilia, raccontata su Food Network non solo da Giusi Battaglia, ma anche dal nuovo programma che ha come protagonisti i monaci Benedettini di Palermo, nella trasmissione Le ricette del convento in onda il sabato alle 17.00 dall’Abbazia di San Martino delle Scale.

Chi è Giusi Battaglia

Giusi Battaglia è nata a Palermo ma vive a Milano. Conta oltre 80 mila follower su Instagram, un canale attraverso il quale condivide video e foto di ricette. E’ proprio grazie alla condivisione dei piatti siciliani che – dopo il periodo del lockdown – le è stato proposto di condurre un nuovo format su Food Network che si basasse proprio sulle ricette della tradizione siciliana, dal titolo Giusina in Cucina – Gusto e Tradizione Palermitana.

E’ così che è nata anche la versione estiva dove è affiancata da Lello Analfino dei Tinturia, presente anche nella prima edizione della Seacily Edition, andata in onda la scorsa estate dall’isola di Favignana. Le canzoni del gruppo musicale, come “Occhi a pampina”, accompagnano la conduttrice nella preparazione dei piatti tipici della regione siciliana. Proprio Lello Analfino ha scritto la canzone “Amore e cucina” sigla di Giusina in cucina – Gusto e Tradizione Palermitana cantata da Giusi Battaglia.