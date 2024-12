Verissimo, gli ospiti del 7 e dell’8 settembre: presenti Heather Parisi e Filippo Bisciglia

Sabato 7 e domenica 8 settembre prende il via l’edizione 2024-2025 di Verissimo. Come l’anno scorso, Canale 5 propone il rotocalco nel pomeriggio del sabato e della domenica, dalle ore 16:30.

Verissimo 7 8 settembre, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 7 settembre è dato ampio spazio alla nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show, guidato da Alfonso Signorini, parte, in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione, a partire dal prossimo 16 settembre. Per parlarne, Silvia Toffanin effettua una lunga intervista a Cesara Buonamici, giornalista che da anni è volto del TG5 e che, per la seconda edizione consecutiva, ricopre il ruolo di opinionista del GF.

In seguito, la padrona di casa della trasmissione intervista l’attore Giuseppe Fiorello. Quest’ultimo, che ha alle spalle una lunghissima carriera, dal prossimo 11 settembre torna ad essere protagonista delle fiction Mediaset grazie a Fratelli Corsaro. La produzione seriale, diretta da Francesco Micciché, è composta da quattro puntate dalla durata di circa 100 minuti ciascuna.

La gravidanza di Giulia Salemi

Nel corso di Verissimo di sabato 7 settembre sono raccolte le emozioni di Giulia Salemi. La conduttrice ed influencer svela come sta andando la sua prima gravidanza. Come hanno annunciato nelle scorse settimane, fra poco Salemi e il compagno Pierpaolo Pretelli diventeranno genitori.

Toffanin accoglie in studio l’attrice Cagla Demir. Quest’ultima, nel nostro paese, è nota per prestare il volto al personaggio di Banu nella seguitissima soap turca Endless Love, in onda sia nel pomeriggio che nel prime time di Canale 5. Infine, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vedono per la prima volta le emozionanti immagini del loro matrimonio.

Verissimo 7 8 settembre, chi c’è la domenica

Molte le interviste attese a Verissimo di domenica 8 settembre. C’è l’artista Heather Parisi, con la quale la conduttrice ha un incontro molto intenso. Coinvolto Filippo Bisciglia, che da martedì 10 settembre è al timone dell’edizione autunnale di Temptation Island. Con lui, in studio, ci sono Siria e Matteo, fra i protagonisti dell’edizione estiva del reality, che ha superato tutti i record dal punto di vista degli ascolti.

Una lunga pagina della trasmissione è dedicata ad uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Lino Banfi, che per la prima volta appare in uno studio televisivo con la nipote Virginia, che presto lo farà diventare bisnonno. Infine, l’appuntamento di domenica 8 settembre termina con Ruzgar Askoy, altro protagonista della soap Endless Love. In essa, interpreta il personaggio di Tarik.