Reazione a Catena, Le Volta Pagina nuove campionesse: da dove vengono e quanto hanno vinto

Si chiama Le Volta Pagina la nuova squadra campione di Reazione a Catena. Il trio è riuscito ad avere la meglio su I Made in Meda durante la puntata andata in onda ieri, sabato 7 settembre, nella fascia preserale di Rai 1.

Reazione a Catena Le Volta Pagina, chi sono le nuove campionesse

A dar vita a Le Volta Pagina ci sono Rosa, Antonella e Maria Laura. Quest’ultima, essendo la portavoce, risponde così alle domande poste dal conduttore Pino Insegno: “Siamo originarie di Reggio Emila, in Emilia Romagna. Abbiamo deciso di chiamarci così perché tutte e tre siamo grandi appassionate di lettura. Apprezziamo qualsiasi genere, non abbiamo preferenze in tal senso“.

Le Volta Pagina, come già detto, sono riuscite ad avere la meglio su I Made in Meda. Tale compagine, animata da Giulia, Filippo e Patrick, ha debuttato nel format qualche giorno fa, durante la sfida andata in onda sulla rete ammiraglia della TV di Stato il 4 settembre scorso. I giovani sono riusciti a vincere circa 25 mila euro.

Come è andata la partita

Le Volta Pagina, nelle varie manche del quiz, si sono dimostrate decisamente molto brave. Non a caso, sono riuscite a chiudere le fasi del confronto con un jackpot provvisorio di 85 mila euro. Una cifra, questa, molto più alta rispetto a quella messa da parte dai campioni in carica, che si sono fermati a 56 mila euro. Per tale motivo, I Made in Meda hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot, catena di parole che permette di avere cinque secondi in più di tempo da utilizzare ne L’Intesa vincente. Il trio ha sfruttato l’occasione, grazie soprattutto a una intuizione di Patrick, che ha fornito la risposta corretta e ha permesso al proprio team di avere il bonus.

Ne L’Intesa vincente, i campioni in carica, anche grazie ai secondi in più a disposizione, sono stati molto bravi, riuscendo ad individuare ben dieci parole. Sono state ancora più brave Le Volta Pagina, che hanno messo in mostra una grande intesa, che ha permesso loro di ottenere quattordici punti.

Reazione a Catena Le Volta Pagina, il gioco finale

Le Volta Pagina, a Reazione a Catena del 7 settembre, sono arrivate a L’Ultima catena con un montepremi provvisorio di 129 mila euro. Una cifra, questa, che a causa di quattro errori ha subito altrettanti dimezzamenti, scendendo a 8.063 euro. Tale somma è stata ulteriormente divisa dopo la scelta delle tre di acquisire il terzo elemento. Rosa, Antonella e Maria Laura hanno dovuto individuare la parola vincente con Te iniziale ed A finale, da associare a Carta e a Legge. Dopo qualche secondo di riflessione, hanno puntato tutto su Tema, ma il lemma che avrebbe permesso loro di vincere era Teoria.